23刀殺父棄屍還嗆「剛好而已」 逆子逃死定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子胡志賢拿水果刀狂刺父親23刀，胡父遺體3天後腐敗，他嫌「太臭」將遺體載到新竹溪州橋扔棄。一、二審依殺害直系血親尊親屬罪判胡無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

胡志賢（40歲）曾因毒品等案服刑2年，前年1月底出獄，在臉書上自介「我外號叫光頭，已是過去式惹，現已改名為老鷹，還請指教」。他前年5月31日早上6點多與父親口角，到廚房拿水果刀，朝父親頭、頸、胸、背猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。胡任遺體置家3日，再將發臭屍體載到溪洲橋下棄屍，鄰居看他舉止怪異，疑似「搬屍體」報警。

新竹地院一審囑託醫院鑑定，胡患有精神疾病，不過弒父時具辨識能力，因依兩公約精神「不得對精神病患判處死刑」，判他無期徒刑。檢察官認為無期徒刑「過輕」，上訴主張應處死刑。

台灣高等法院二審開庭時，胡志賢表示自己是長子，殺父親「剛好而已」；他也多次拍桌、辱罵法官和檢察官，更要求女檢察官「脫衣服」。胡的姑姑也要求法官判死刑。檢方認為，胡志賢下手凶殘，胡父頸椎斷離，從做案過程和父子多年不睦相處過程來看，可見胡有完全辨識能力。

二審因兩公約精神不得對精障人士判死刑，而維持一審判決，駁回上訴，仍判胡志賢無期徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

胡志賢。圖／聯合報系資料照片
胡志賢。圖／聯合報系資料照片

死刑

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