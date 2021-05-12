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屏東前長治鄉長許玉秀涉貪污 二審仍判刑8年

中央社 / 高雄12日電

屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀一家3人，用職務詐得30多萬元補助款，一審各判刑3年半至8年。高雄高分院今天二審宣判，許玉秀一家維持原判，同案公所承辦員傅中改判15年。

全案緣於，許玉秀在民國99年3月1日到107年12月25日擔任屏東縣長治鄉長，在105年間利用職務機會，指示公所課長舉辦活動，並以長治鄉公所名義申請補助，再以不實單據加以核銷，詐得補助款新台幣30萬2850元。

屏東地方法院一審依貪污治罪條例，判處許玉秀及其丈夫劉富榮各8年有期徒刑，褫奪公權5年；兒子劉信宏有期徒刑3年6月，褫奪公權2年。傅中有期徒刑18年，褫奪公權6年等。

全案經上訴，台灣高等法院高雄分院二審今天宣判，許玉秀一家3人維持原判決。另涉向廠商收取回扣的傅中則因所犯部分罪，為想像競合犯，各應從一重罪處斷，改判15年、褫奪公權6年，全案得上訴。

屏東縣 台灣高等法院

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