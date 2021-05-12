三中案賣中影 馬英九曾致電感謝買家郭台強

三中案台北地院開庭，傳喚前總統馬英九（中）出庭作證。記者林俊良／攝影

前總統馬英九涉及三中案遭起訴，台北地院今天開庭，馬英九庭上說，對中影交易案非常生疏，曾打電話給買家中影董事長郭台強，向對方表示感謝來買中影，他不記得通話時間點。

台北地院今天傳喚馬英九出庭，在庭上將他從被告身分轉為證人，由檢辯進行詰問。馬英九表示，偵查中說三中交易案不讓買家獲暴利，這部分屬實，強調他不贊成低價賣黨產，但不記得同時有無其他黨產要處理。

馬英九提及，處分黨產是他上任黨主席前的競選政見，也是大家關心的議題，當時他擔心媒體不退出政黨，很可能撤照，但不贊成低價出售，黨產交易有履約上的困難，因此後續契約條文有增加。

台北地檢署起訴指出，馬英九、國民黨中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等人，在三中（中視、中影、中廣）交易等案中，造成國民黨新台幣72億多元的損害，涉犯證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌，107年7月間對他們提起公訴；台北地院審理後，陸續開庭審理，馬英九曾提及，案件還在進行中，他相信自己的清白和法院的公正。