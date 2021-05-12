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花蓮1女搭機返台未戴口罩遭罰未繳 被扣存款清償

中央社 / 花蓮縣12日電

花蓮吉安鄉黃姓女子去年從紐約搭機返台，航程中未依規定戴口罩，屢勸不聽遭裁罰新台幣3000元，又未按時繳納罰款，行政執行署花蓮分署依法扣得黃女存款清償。

法務部行政執行署花蓮分署今天指出，吉安鄉黃姓女子去年8月從紐約搭機返台，航程中座位緊鄰其他乘客，無法保持安全社交距離且無阻隔，黃女未依規定戴口罩，機組人員屢勸不聽，經衛福部依傳染病防治法裁罰3000元。

花蓮分署指出，黃女逾期未繳罰鍰，今年4月底移送花蓮分署強制執行，迅速扣押黃女名下存款帳戶，為國庫追回應繳罰鍰，是花東地區首例因未戴口罩遭裁罰而移送強制執行的案件。

花蓮分署指出，花蓮分署專案小組已分別與花蓮及台東衛生局成立聯繫窗口，針對違反防疫規定，尤其是未依規定戴口罩的民眾將加速裁罰流程，一旦逾期未繳，立即透過聯繫窗口移送執行。

口罩 法務部

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