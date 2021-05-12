台南鐵馬騎士車禍重傷反被控過失傷害 證據不足判無罪

台南市張姓男子前年10月間騎乘腳踏車沿永康區永華路由北往南方向行駛，經永華路與永榮一街交叉路口時，被控貿然左轉，後方李姓男子騎乘機車煞車不及撞上，雙方人車倒地，李左膝受傷，張則頭部外傷並顱內出血送醫救治，且涉過失傷害遭起訴，交通事故處理小組報告車輛撞擊部位不明，經鑑定也認張騎乘腳踏車事故前行向不明，台南地院判張無罪，可上訴。

李在偵查中證稱，他騎機車，對方騎腳踏車，當時對方騎在他的右前方，對方在永華路跟永榮一街路口突然左轉，未進行兩段式左轉，他閃避不及跟對方發生碰撞，他的機車右前方撞到對方腳踏車的左側中間。

案發後，張也受傷送醫救治，經急診診斷為頭部外傷併兩側顱內出血，治療後前年11月間出院，12月初因發燒再次住院，經電腦斷層顯示兩側硬腦下膿瘍，接受開顱手術清創，109年2月9日出院

李事後提告，經員警以電話通知張的家屬，家屬表示張因上開事故臥病在床，無法自由行動，且意識模糊，不能對答如流，無法通知其說明案情。張狀況好轉後，表示不知道車禍如何發生。

然而，警方據報到場處理，並依現場狀況製作道路交通事故調查報告，就張腳踏車的撞擊部位記載「不明」，現場勘查事故車輛並無明顯撞擊、擦撞痕跡。

台南地院認為，張車輛事故後在地面滑行，車輛如有撞損也可能與滑行時痕跡重疊，難以辨識外，甚至不能完全排除張正常行駛時單純遭李自後追撞的可能。