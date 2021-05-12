台南鐵馬騎士車禍重傷反被控過失傷害 證據不足判無罪
台南市張姓男子前年10月間騎乘腳踏車沿永康區永華路由北往南方向行駛，經永華路與永榮一街交叉路口時，被控貿然左轉，後方李姓男子騎乘機車煞車不及撞上，雙方人車倒地，李左膝受傷，張則頭部外傷並顱內出血送醫救治，且涉過失傷害遭起訴，交通事故處理小組報告車輛撞擊部位不明，經鑑定也認張騎乘腳踏車事故前行向不明，台南地院判張無罪，可上訴。
李在偵查中證稱，他騎機車，對方騎腳踏車，當時對方騎在他的右前方，對方在永華路跟永榮一街路口突然左轉，未進行兩段式左轉，他閃避不及跟對方發生碰撞，他的機車右前方撞到對方腳踏車的左側中間。
案發後，張也受傷送醫救治，經急診診斷為頭部外傷併兩側顱內出血，治療後前年11月間出院，12月初因發燒再次住院，經電腦斷層顯示兩側硬腦下膿瘍，接受開顱手術清創，109年2月9日出院
李事後提告，經員警以電話通知張的家屬，家屬表示張因上開事故臥病在床，無法自由行動，且意識模糊，不能對答如流，無法通知其說明案情。張狀況好轉後，表示不知道車禍如何發生。
然而，警方據報到場處理，並依現場狀況製作道路交通事故調查報告，就張腳踏車的撞擊部位記載「不明」，現場勘查事故車輛並無明顯撞擊、擦撞痕跡。
台南地院認為，張車輛事故後在地面滑行，車輛如有撞損也可能與滑行時痕跡重疊，難以辨識外，甚至不能完全排除張正常行駛時單純遭李自後追撞的可能。
同時，檢方在偵查中委請台南市車輛行車事故鑑定委員會進行肇事責任鑑定，結果認張騎乘腳踏車事故前的行向不明，又無警詢筆錄，案情尚待釐清，無法遽予鑑定，且認不能僅以李片面證述，逕認張有貿然左轉的過失。最後台南地院認證據不足，判張無罪。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言