指館長收了「蔡同學的錢」 彭文正判賠5萬不用道歉

前台大教授、媒體人彭文正。圖／本報資料照片

前台大教授彭文正在節目「政經關不了」上稱「館長」陳之漢在選舉前接受蔡同學的置入，「收了蔡同學的錢」，陳之漢不滿被誣指收了不正款項，侵害他的名譽，提起民事訴訟，向彭文正求償50萬元，並要求他在「政經關不了」臉書刊登道歉啟示15天。新北地方法院判彭文正要賠償5萬元，但不用道歉。可上訴。

陳之漢提告表示，去年10月26日彭文正在youtube頻道「政經關不了」直播表示：「到底還有哪些媒體、雜誌、網紅、部落客、youtuber是政府採購的文宣品？各位看看嘛，博恩夜夜秀、館長、呃蔡阿嘎在選前全部接受了蔡同學的置入，全部收了蔡同學的錢」，誣指陳之漢收了總統蔡英文的不正款項。陳認為此番言論嚴重侵害他的名譽權，因此提告求償。

新北地院審理指出，彭文正未在言詞辯論時到場，也未提出書狀，審酌直播影片，認定彭的言論侵害陳名譽權。法官審酌侵害的程度，判彭要賠償5萬元精神慰撫金。

不過，法官認為，本件判決會上網，任何人都可以在網路上查閱到判決書內容，應可以回復陳之漢的名譽，因此彭不需要在「政經關不了」的臉書上發布道歉啟示。可上訴。