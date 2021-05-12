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立委傅崐萁假釋後若質詢 蔡清祥：不會尷尬

中央社 / 台北12日電

立委傅崐萁因案帶職入監服刑後，矯正署今天核准其假釋。被問到若傅崐萁在立院質詢是否會尷尬，法務部長蔡清祥答不會，法務部依法行事，該做的事還是去做，該講的話還是會講。

法務部今天下午辦理媒體茶敘，蔡清祥於茶敘後接受媒體聯訪，被問到傅崐萁假釋出獄後，赴立法院行使質詢職權，如果在議場上遇到會不會尷尬？蔡清祥回答，「不會」，法務部向來都是依法行事，該做的事情還是努力去做，該講的話還是會講。

蔡清祥說，傅崐萁經過法院判刑確定而依法入監執行，矯正署是按照法律規定，審核他是否符合假釋條件，例如他所犯的情節、在監執行的情況，以及有沒有再犯的危險，經綜合考量才核准。至於假釋後傅崐萁的行為，還是有受到觀護人保護管束的約束，所以還是得依照規定處理，如果有違反保護管束規定，就會依法處理。

傅崐萁因炒作凱聚等股票被判刑2年10月定讞，去年5月25日帶職（立法委員職務）入花蓮監獄服刑，他先前另涉合機炒股案及假離婚案已執行1年1月，台灣高等法院去年6月間裁定，傅崐萁3罪應執行3年10月。

法界人士推算，傅崐萁3罪應執行3年10月（46個月），以執行有期徒刑超過1/2得申請假釋計算，即執行1年11月可申請假釋，扣除傅崐萁先前已執行1年1月，服刑約10個月後，也就是今年3月底可申請假釋。

傅崐萁去年12月間因遴選並獲准移往花蓮自強外役監至今，外役監今年4月初以他累進處遇分數達標，提報假釋；初審認定他符合資格，已向上提報給矯正署審查；矯正署今天核准假釋，後續由檢方向法院聲請保護管束獲准，即可出獄。

立委傅崐萁因案帶職入監服刑後，矯正署今天核准其假釋。被問到若傅崐萁在立院質詢是否會尷尬，法務部長蔡清祥（圖）答不會。記者曾吉松／攝影
立委傅崐萁因案帶職入監服刑後，矯正署今天核准其假釋。被問到若傅崐萁在立院質詢是否會尷尬，法務部長蔡清祥（圖）答不會。記者曾吉松／攝影

傅崐萁 假釋 蔡清祥

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