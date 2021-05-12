婦人帶貓上健身房 失控罵業務還「全裸」趴趴走判罰金

一名婦人去年9月背著寵物貓咪，要進入World Gym遭阻擋，突然情緒失控，涉嫌辱罵施姓女業務，最後脫下洋裝，全裸在健身房四處走動。記者柯毓庭／翻攝

一名婦人去年9月背著寵物貓咪，要進入World Gym遭阻擋，突然情緒失控，涉嫌辱罵施姓女業務「不男不女、愛滋病」甚至怒踹施女，最後脫下洋裝，全裸在健身房四處走動，騷擾其他會員遭訴。士林地方法院依照公然猥褻罪，處罰金8千元，可易服勞役。

據悉，婦人因多次違規，要帶著寵物貓進入健身房，遭註銷會員資格，去年9月間某日，再度帶著貓上健身房，遭阻擋在外，不滿咆哮施姓業務，開罵「不男不女、男不男女不女、愛滋病」等語。

婦人當時在健身房和施女發生拉扯，不僅怒踹施女，遭其他店員壓制在地掙脫後，甚至脫下穿著的洋裝，無穿內衣褲，三點全露四處走動，還使用健身器材、做深蹲動作，騷擾其他會員。

店家報警後，消防人員替她著衣後強制送醫，因嚴重雙極性躁症等疾病，住院治療長達19天。施女經驗傷後，右側上臂多處擦傷、右側膝蓋擦傷等傷勢。

法官認為，婦人因病住院治療，目前已緩解，本件行為時，辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，較正常人顯著降低，依法減刑。

法官審酌，婦人在不特定多數人得以共見共聞之公眾得出入之場所，公然退去衣物，全裸猥褻，破壞社會秩序及善良風俗，實屬不該，惟念犯後坦承犯行，犯後態度尚可，依照公然猥褻罪，處罰金8千元，可易服勞役。