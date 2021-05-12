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永和分屍案凶手逃死！最高法院判孫武生無期徒刑定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

以色列、美國雙重國籍男子孫武生懷疑加拿大男子顏柏萊當警察線民，夥同美國人班特用鍊鋸、美工刀割破顏的氣管，再用開山刀分屍。一、二審依殺人罪判孫武生無期徒刑；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

至於班特一、二審依殺人罪判12年6月徒刑；另外2名被告何傑生（美籍）、吳宣（我國與美國雙重國籍）二審被依幫助傷害罪各處1年6月、與6月得易科罰金之刑，但3人均未上訴，判刑已確定。

孫武生除曾在政治大學上課，也開刺青工作室、教英文；顏柏萊為販賣毒品，曾請孫設計網站，也都有抽大麻的習慣，成了販毒合作夥伴，並與班特、何傑生、吳宣等人認識，漸漸發展成組織。

顏2018年5月持毒被逮僅受勒戒處分，有意退出販毒生意又不肯交出客戶名單，遭孫武生懷疑是警方線民；孫武生聯手班特於同年8月21月在河濱公園殺害顏；顏死亡後兩天，經飼養的小狗引路，友人才在新店溪畔發現遺體。

孫武生事後搭機逃往菲律賓，直至當年9月6日在黎剎省落網，才押解回台；當時他向員警表示台灣槍決了死刑犯，他怕被判死刑，希望遣送以色列、不想回台。

台灣高等法院二審認為，孫武生來台數年，除教美語還開刺青工作室，在台謀得一席之地，也在政大研究所深造，受惠我國良多，應該安分守己，不應再有過去在美國領域犯案的脫序行為，卻漠視我國毒品禁令，不僅長期吸大麻，還替顏架設犯毒網站，也主導全案犯行。因班特後來坦承殺害、屍毀經過，使案情大白，兩人量刑有別。

孫武生。圖／聯合報系資料照片
孫武生。圖／聯合報系資料照片

販毒 殺人 警察

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