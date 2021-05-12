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康匠未經核准生產口罩2千萬片 負責人、總廠長遭起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

口罩國家隊台灣康匠公司去年10月間遭查出未經主管機關核准，卻生產外科手術口罩及一般醫用口罩，總數量達2059萬片，獲利金額約6875萬元。新北地檢署今偵結，依《醫療器材管理法》等罪嫌起訴負責人陳勇志、許姓總廠長，並查扣未銷售的口罩及犯罪所得。

檢調查出，康匠的負責人陳勇志負責管理公司及巡視各工廠，許姓總廠長則負責康匠桃園廠、鶯歌廠、德昌廠的業務。陳、許2人明知未經衛生主管機關核准，不得擅自製造醫療器材，從去年4月到9月間，康匠桃園廠未經核准，竟製造第二級外科手術口罩1400萬餘片，並全數以徵用的5元價格販售給疾管署，共獲利6598萬元，現場另查扣134萬片未出售口罩。

另外，康匠德昌廠在去年9月間，也未經核准製造一般醫用口罩約600萬片，現場查扣468萬片，另有138萬片已銷售，共獲利277萬元。

陳、許2人在偵查中坦承犯行，且曾巡察工廠，明知工廠未取得主管機關核准，仍生產醫療級口罩。新北地檢署今偵結，依《醫療器材管理法》等罪嫌起訴負責人陳勇志、許姓總廠長，並查扣未銷售的口罩及犯罪所得。

衛生局跟食藥署、新北市調查處人員，前往康匠公司位在鶯歌區的德昌廠房稽查。圖／新北市衛生局提供
衛生局跟食藥署、新北市調查處人員，前往康匠公司位在鶯歌區的德昌廠房稽查。圖／新北市衛生局提供

口罩

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