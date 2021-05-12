包租婆稱收房租天經地義 闖房客家留滯住宅罪判10日

桃園何姓女房東不滿張姓房客欠繳1個月租金，一早7點多登門理論還趁張應門時進入他房間，警方獲報到場勸她離去也說明不能闖入，但何堅稱「我來收房租天經地義」、「我房租收到我才要走」；法院審酌，何不用理性解決租屋糾紛， 依留滯住宅罪判她拘役10日，可上訴。

檢警調查，何女和張男簽約租賃期1年、每月房租1萬元，張男住滿1年後因故欠繳8月份租金，何女就在同月25日早上7點多找人，並趁張男應門後進入房間打算催討房租，張要求她離開無效報警處理。

轄區警方獲報到場時，何女經員警多次勸離仍堅持不走，並聲稱「我只是來收房租的」、「我房租收到我才要走」。

審理時，何雖坦承有進入張的房間，2人因房租問題有發生爭執，但矢口否認有滯留住宅，辯稱自己只是去收租金，她沒有犯法，是張男未照租約繳納房租故意鬧事，後來警察來了她就馬上離開。

法院勘驗警方密錄器，發現錄影片段全長16分鐘，且包括員警、張男都多次勸阻何女離開，告訴她「你先出來」、「你現在侵入住宅」，「收房租不能進來」等語，但她始終堅稱要收房租不願離去，最後還是員警「以強制力帶離」。

法院發現，張然、員警已屢次清楚明確要她離開，何卻未有動作站立房間內持續至少16分鐘，還不斷說「我來收房租天經地義」、「房租費要給我」、「我房租收到我才要走」等不理性言論，可見她主觀上顯然要以滯留張住宿內，強要張立即繳房租。