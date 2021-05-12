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柬埔寨槍殺2人卻至今找不到屍體 狠心毒販更三審逃死

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

毒販王少樑（原名王加文）2000年在柬埔寨槍殺同樣販毒的劉姓男子及同房的女子，一、二審均依殺人罪判無期徒刑，但更審認為找不到骸骨為由，曾改判無罪；台灣高等法院更三審今再判王無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，王少樑是劉販毒集團的成員，因為運毒被柬埔寨海關查緝，他不滿劉未出面營救，加上毒品利益分配問題，懷恨在心。他2000年在柬埔寨買一把槍後，到劉的臥室先拿煙灰缸痛毆劉的頭部，再持槍朝劉的太陽穴及發一槍，劉當場身亡。

王少樑見劉的房內還有另一名女子，便一併持槍殺死女子，他事後致電在越南的郭姓販毒集團成員，共同把2具屍體掩埋在劉的別墅花園；郭事後運毒被台灣警方查獲，也主動告發協助處理屍體一事，案情曝光。

桃園地方法院一審依連續殺人罪判王少樑無期徒刑；台灣高等法院更三審認為，王曾自白，加上郭的證詞等相關卷證，認定王犯連續殺人犯行，雖然王事後翻供，否認自白內容，但沒有提出合理解釋，也無法說明郭的證述為假。

更三審指出，刑事局到柬埔寨取回的骨骸，本質上難以認定是劉和女子的骸骨，縱使送鑑定結果未檢驗出人類DNA，也不足以作為有利王的證據。

判決指出，王泯滅良心、手段凶殘，無視他人生命價值，犯下情節重大之罪，犯後逃亡藏匿、卸責多年，惡性重大，判王無期徒刑，褫奪公權終身。

示意圖／ingimage
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柬埔寨 殺人 販毒

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