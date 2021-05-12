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這款父親！逼兒女路邊舉「我是乞丐」悔過書 法院判決出爐

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名男子2019年命令兒女在公車站罰跪，高舉「我是乞丐」、「我當乞丐」的悔過書，供人群圍觀，一審依故意對兒童犯強制罪判拘役20日，台灣高等法院今駁回上訴，仍判男子拘役20日，可上訴。

判決指出，男子長期以打罵方式懲處未滿12歲的兒女，造成兒女對他威權管教有所畏懼，他2013年至2017年間多次被通報為高風險家庭，且他2017年因傷害女兒被檢方處分緩起訴，並支付5000元。

他2019年11月認為女兒學習成效不彰，兒子又沒有督促，帶至某商場命兒女寫「我是乞丐」、「我當乞丐」字樣在悔過書上，再帶兒女到仁二路公車循環站旁，脅迫兒女罰跪、手舉悔過書，讓眾人圍觀，兒女罰跪約5分鐘後，人群逐漸圍觀，男子才帶兒女離開。

基隆地方法院一審依故意對兒童犯強制罪判男子拘役20日，可易科罰金；案件上訴，檢方認為應該從重量刑，但男子觀念偏差，除刑罰外，更應由社會安全機制介入矯正。

二審認為，一審判男子拘役20日，相較於男子前次傷害處分已有加重，因此駁回上訴，仍判男子拘役20日。

父親逼兒女高舉「我是乞丐」悔過書跪車站遭判刑。圖／基隆地院提供
父親逼兒女高舉「我是乞丐」悔過書跪車站遭判刑。圖／基隆地院提供

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