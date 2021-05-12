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潑漆男不滿警無直接事實仍處申誡 聲明異議遭法院駁回

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市南港區48歲蕭姓男子，今年1月跟50歲張姓男子發生停車糾紛，蕭男一時氣憤，拿紅漆潑灑張男汽車。警方獲報後調閱監視器，雖因路樹遮擋無拍到蕭男潑漆動作，但同時間內僅有蕭男出沒，且手持異物行為怪異，綜合事證後認定犯嫌就是蕭男，警詢後依社維法對他易處申誡。

孰料蕭男不滿警方處分，向士林地方法院提出聲明異議。上月30日，士林地院依據警方事證，認為警方處分無不法，駁回蕭男異議，全案不可再上訴。

據了解，蕭男1月3日下午5時許欲將自小客車停入車格內，遇到張男父親肉身占車位，雙方交談後蕭男駕車離去；30分鐘後，張男發現自己的車子遭人潑漆，由於停車前曾與蕭男起爭執，懷疑是他所為，於是報警。

警方調閱監視器，發現確實有蕭男身影，但礙於監視器畫面中汽車遭潑漆的位置被路樹擋住，無法直接辨識是否是蕭男所為。

不過警方發現該時段僅有蕭男1人出現在該停車格，且手持不明物品徘徊4次，最後一次離開前更有收閉雨傘、擦拭手部等異常舉動；警綜合事證，判斷犯嫌就是蕭男，並依法對他處以申誡。

蕭男警詢時稱對方告訴他約臨停20分鐘左右便離去，自己於是把車開至其他地方等待對方駛離；待20分鐘後前往該停車格，發現車子仍在、車上無人，驚覺受騙後憤而想找張男理論。

蕭男否認潑漆一事，但坦承自己想賭人後揍人，警問他為何手持瓶罐類不明物品，他辯稱「自己是帶一瓶飲料」。

蕭男不滿警方無直接事實就認定潑漆罪行，向法院提出異議；士林地院上月30日再次觀看警方提供的監視器畫面，認為警方判斷合理、處分合法，駁回異議，全案不可再上訴。

北市48歲蕭姓男子因停車糾紛，持紅漆潑灑他人汽車，警詢後依社維法對他裁處申誡；蕭男不滿申誡處分提出聲明異議，日前遭士林地院駁回，法官認定警方處分合理、無不法。記者翁至成／翻攝
北市48歲蕭姓男子因停車糾紛，持紅漆潑灑他人汽車，警詢後依社維法對他裁處申誡；蕭男不滿申誡處分提出聲明異議，日前遭士林地院駁回，法官認定警方處分合理、無不法。記者翁至成／翻攝
北市48歲蕭姓男子因停車糾紛，持紅漆潑灑他人汽車，警詢後依社維法對他裁處申誡；蕭男不滿申誡處分提出聲明異議，日前遭士林地院駁回，法官認定警方處分合理、無不法。記者翁至成／翻攝
北市48歲蕭姓男子因停車糾紛，持紅漆潑灑他人汽車，警詢後依社維法對他裁處申誡；蕭男不滿申誡處分提出聲明異議，日前遭士林地院駁回，法官認定警方處分合理、無不法。記者翁至成／翻攝

潑漆 北市

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