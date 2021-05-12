三中案北檢116道題凌厲詰問 馬英九保守作證迴避攻勢

三中案台北地院開庭，前總統馬英九（右二）昨天上午前往台北地院傳喚出庭作証。記者林俊良／攝影 林俊良

台北地方法院審理「三中案」，合議庭今天開庭傳喚前總統馬英九「被告轉證人」接受檢察官詰問，台北地方檢察署公訴團隊116道題目庭前備戰，請馬證言，馬謹慎作證，避免落入檢察官的法庭攻勢裡。

三中案是台北地檢署起訴的囑目案件之一，爭議性不低；合議庭近日密集審理，傳喚律師、會計師作證，檢察官聲請傳喚馬英九作證，法官也裁准。

負責三中案蒞庭的公訴團隊即主任檢察官陳韻如、檢察官黃聖、唐仲慶，因承辦囑目案件，經常加班演練法庭攻防、開專案會議、不時挑燈夜戰準備資料，今天詰問馬英九時，已展現對案卷、案情的熟悉程度。

事實上，檢方庭前擬題來源有三，包括馬英九的偵查筆錄、國民黨中投公司前總經理汪海清製作的錄音譯文、國民黨中常會相關發言；同案被告國民黨中投公司前董事長張哲琛的辯護人丁昱仁、前總經理汪海清的辯護人何方婷，行反詰問。

公訴檢察官擷取與馬英九有關的證據提問，問題有馬英九第一人稱發言、或是張哲琛與汪海清敘及馬英九的相關作為。

檢方詰問馬英九證據細節，例如馬曾說「儘管民進黨沒退出，我們沒退也沒關係，但要採高標準以對是何意」、「華夏股權交易批示如擬後為何再談判」、「為何將張哲琛自美召回處理黨產」、「不讓榮麗公司獲5億暴利是何意」等，馬謹慎接招、保守回應，多稱「不記得」、「沒印象」。

馬證稱，偵查中說三中交易案不讓買家獲暴利屬實，還強調不贊成低價賣黨產，但不記得同時有無其他黨產要處理；對於華夏股權售出後黨部仍繼續處理黨產，馬證稱記不太清楚。

馬英九說，他對中影交易案非常生疏，曾打電話給買家中影董事長郭台強，向對方表示感謝來買中影，他不記得通話時間點，不過次數應該只有一次。

馬證稱偵查筆錄屬實，即於中廣交易案，前立委高育仁、中廣董事長趙少康都有意購買，趙沒有找過他，高曾打電話給他，賣家考慮的不是買家的黨政關係如何，而是要看買家有沒有經營媒體的能力。

馬英九證稱，處分黨產是他上任主席前的競選政見，也是大家關心的議題，當時他擔心媒體不退出政黨，很可能撤照，但不贊成低價出售，黨產交易有履約上的困難，因此後續契約條文有增加，不過，從未在公開場合責怪張哲琛、汪海清。