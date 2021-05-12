黃暐瀚守母喪 今收忠實聽眾一本手抄心經「眼眶濕了」

知名媒體人黃暐瀚的母親在5日遭方姓男子疑酒駕撞死，引發台灣社會再度關注酒駕議題，台中市警局也從當晚開始，規劃連續5天的酒駕大執法，黃在案發後，一直很節制自己的發言，沒有因為是自己的母親，而有過多情緒性對涉案人的攻擊，他今天在臉書分享，有一位忠實聽眾到母親停堂前上香，還給他一個牛皮紙袋，裡面有一封信、一本手抄心經，他看完到聽眾寫到一句「言我所信、無所畏懼」，眼眶就濕了。

以下為黃暐瀚臉書全文：

一輩子做好一件事情 就是功德

一如往常，天亮出門，搭高鐵南下台中，陪伴媽媽。

剛剛正在給媽媽燒香，整理擦拭桌面的時候，一名我從未見過的男子，上前致意。

他說：「暐瀚哥，我是你的聽眾，來給伯母上香」。

「謝謝您，請問您從哪裡來」？我問。

他說：「我是台中人」。

上香結束，他給了我一個牛皮紙袋，裡頭有一封信，跟一整本，他手抄的「心經」。

看他的信，看那本手抄的心經，再看他寫下我常說的那句話：「言我所信、無所畏懼」！眼眶突然一陣濕。

這段時間以來，有太多太多，我根本不認識的聽眾、觀眾、網友，主動來給我母親上香。謝謝大家給我的鼓勵，我很堅強，一切都好，請大家不用掛念。

雖然守喪，新聞我也都有持續關注，這兩天疫情又起，不容小覷！請大家記得戴緊口罩、勤洗手、噴酒精。

暐瀚常說：「一輩子做好一件事情，就是功德」，「防疫」就是眼前，每一位台灣人，都應該做好的事，一起努力，千萬不得大意！

希望疫情，快點過去，台灣加油！