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軍人叔指侵小學姪女 母跪大兒子求情「別害弟沒工作」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

就讀小學二年級的小君（化名）平時與阿嬤同住，等到假日才由父母親帶回家，2018年6月，在部隊擔任軍官的叔叔阿榮（化名）休假回家，阿榮見家中僅小君1人，趁機脫掉她的內褲撫摸下體，直到阿嬤回家才肯罷手，後來小君爸媽知道後，氣得向阿榮興師問罪，母親擔心小兒子沒工作，一度下跪向兒子求饒，阿榮最後高雄地方法院合議庭依對未成年猥褻罪判阿榮4年2月徒刑，可上訴。

判決指出，今年25歲的阿榮，事發當年6月15日才剛從軍校畢業分發至部隊服務，2018年6月19日晚間，剛下部隊的阿榮休假返回大寮區住處，見小君正準備到阿嬤房間洗澡，一時性欲高漲，趁機將小君抱到床上，強行脫掉小君內褲伸指猥褻小君，才7歲的小君被叔叔行徑嚇得動也不敢動，任憑阿榮猥褻，直到阿嬤回家後才肯罷手。

後來小君父母在23日將女兒接回家中，小君才吐實遭到從軍的叔叔伸手摸尿尿的地方，爸媽聽到後嚇了一跳，驚覺弟弟怎會做出這種事，要求小君不能說謊，小君見父母不信「我說謊就讓你們打死」，之後細說自己遭到叔叔猥褻的過程，揭發狼叔惡行。

小君父母氣炸找到阿榮理論，阿榮見哥哥、大嫂到家中問罪，當場嚇得不敢說話，母親見狀急著出面袒護兒子，還一度下跪求情，「不要亂說話，不然會害弟弟沒工作」，母親求情無效，小君父母最後仍大義滅親至警局報警。

後來偵查、審理時發現不僅小君受害，小君姊姊也曾碰到叔叔伸出鹹豬手襲胸兩次，高雄地院審理時阿榮否認猥褻，強調當天他並不在家，但法院安排測謊時，阿榮測謊卻未過，且小君對於整段過程都能清楚向父母描述，供詞一致，精神鑑定也達創傷反應程度，因此不採信阿榮說法。

合議庭法官認為，阿榮與小君為三等旁系血親，卻無視人倫關係，強行撫摸小君下體，犯後未能真誠面對犯行，進而尋求小君諒解，自應予以嚴責；考量阿榮案發時僅22歲，無前科犯行，量處4年2個月徒刑，可上訴。

現役軍人阿榮趁家中沒大人，指侵小學2年級姪女，被高雄地方法院判4年2個月徒刑，食指示意圖。記者張議晨／攝影
現役軍人阿榮趁家中沒大人，指侵小學2年級姪女，被高雄地方法院判4年2個月徒刑，食指示意圖。記者張議晨／攝影

猥褻 阿嬤 測謊

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