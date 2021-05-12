雲林2車對撞1車翻肚 警揪出2女酒駕雙送辦

雲林縣斗六市成功路昨晚9點32分左右發生一起2車酒駕對撞釀翻車事故，當時李女駕駛的深灰色轎車與林女駕駛的黑色轎車在成功路上一家五金大賣場前撞上，導致黑車翻覆在路旁，所幸林女送醫救治後無大礙，李女則無受傷，不過警方在現場對兩人施以酒測，兩女酒測值超標，由警方依公共危險罪嫌函送偵辦。

民眾昨晚行經斗六市成功路，發現一輛黑色車「翻肚」倒在路邊，幸事發地點距離公正派出所不遠，警方獲報立即趕抵現場處理。

據了解，46歲林姓女駕駛當時駕車從成功路往市區方向行駛，與李女的車在五金大賣場前交會，兩車不慎碰撞後，林女車輛翻覆，受困車內，救護人員抵達後將其救出，初判無明顯外傷，隨即送醫救治，44歲李女則無受傷、未送醫。

警方對兩名駕駛進行酒測，林女呼氣酒測值0.84 mg/L，李女呼氣酒測值0.95 mg/L，酒測值皆超過法定標準值；由於林女受傷送醫，警方依公共危險罪嫌函送偵辦，李女則移送偵辦。

斗六警分局呼籲，民眾勿酒後駕車，並應注意行車安全，遵守交通規則，以免觸法，造成自身及用路人危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康