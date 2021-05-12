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台南男研究生躲進大學女廁 窺視女大生如廁被逮判拘役

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

現年23歲陳姓男研究生去年12月4日10時15分，躲進台南某大學女廁內，持iphone手機窺視女學生在該廁所內如廁，女學生當場查覺有異，報警到場，現場扣得手機，陳表示一時衝動，願與女學生和解遭拒，台南地院認陳無故利用工具窺視他人非公開活動，處拘役40日，可上訴。

據調查，該校去年3月間，也有學生在Dcard貼文，在學校後門看到一個黑口罩戴西瓜皮安全帽的男生年紀大概20、30歲跟拍一個女同學，還等他停好車，再繞道門口拍他進去！提醒女同學要小心周邊的怪人。

檢警調查，去年12月4日10時15分，在台南市永康區校園女廁內，陳姓男研究生無故利用iphone手機窺視女學生在廁所內如廁，當場被女學生發現後報警處理，及時逮到這名攝狼，事態才未擴大。

台南地院審酌，陳無刑事犯罪前科，為滿足個人私慾，竟起惡念，無故利用手機窺視女方如廁的非公開之活動，嚴重侵害其隱私並造成她身心受創；惟念及陳犯罪後坦承犯行，態度尚可，並考量其犯罪動機、目的、手段、情節、所生危害程度，及女學生在偵查時已明示不願與陳和解等一切情狀，量處拘役40日，可易科罰金。

陳姓男研究生躲進台南某大學女廁內窺視女學生如廁，當場被警方查獲，扣得手機，陳坦承犯行，台南地院處拘役40日，可上訴。記者邵心杰／翻攝
陳姓男研究生躲進台南某大學女廁內窺視女學生如廁，當場被警方查獲，扣得手機，陳坦承犯行，台南地院處拘役40日，可上訴。記者邵心杰／翻攝

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