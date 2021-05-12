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律師控被警察強行「丟包」怒告！所長、分局長再獲無罪
勞工團體2017年舉辦反勞基法修惡遊行，律師陳又新、李菁琪、丁穩勝指控被警方強制抬上警備車，載至大湖公園「丟包」，自訴提告台北市政府警察局長陳嘉昌、時任中正一分局長廖材楨、時任介壽路派出所長蔡漢政妨害自由等罪，一審3人獲判無罪；案件上訴後，律師撤回對陳嘉昌上訴，台灣高等法院今判廖材楨、蔡漢政無罪，可上訴。
律師主張，2017年12月23日反對勞基法修惡遊行，3人和其他律師組成義務律師團支持遊行，並待命陪偵行動；遊行解散後，部分群眾仍聚集在台北車站東三門，3人也在現場討論遊行狀況。
未料，晚間警方未依規定舉牌要求群眾離開，卻直接包圍群眾和義務律師團，限制人員進出，雙方堅持一個多小時，連律師團出示律師證件、身穿律師袍表明身分，警方仍沒有作為。
隔天凌晨，蔡漢政命令員警強制將他們3人和群眾台上警備車，載至大湖公園附近，要求下車。他們認為，蔡漢政是依照廖材禎的命令行事，提告陳嘉昌、廖材禎、蔡漢政違法逮補、限制人身自由。
台北地院去年判陳嘉昌等3人均無罪；案件上訴，律師撤回對陳嘉昌的上訴，陳嘉昌無罪確定；高院認為，廖材禎是現場指揮官，晚間已舉牌4次制止，才下令圈圍抗議群眾，蔡漢政命令強行將律師、抗議群眾帶離現場，屬於依法執行職務，難認有犯意，維持判無罪。
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