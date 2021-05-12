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已歿諸慶恩無罪推定無罪 邱顯智：可否發無辜證明書？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

在翁茂鍾案中疑遭誣陷而鬱抑病故的法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩，生前被控偽造定存單，因上訴三審時諸病故而判不受理。高檢署日前為諸慶恩聲請再審，但台灣高等法院昨以全案並無有罪確定判決，以程序不合法駁回檢方聲請。立法委員邱顯智今在司法及法制委員會詢問司法院法務部有無其他回復名譽的可能？

高檢署表示，最高法院判決不受理，始終未能取得企盼之無罪判決，但司法應是為「人民」而存在，將提抗告。邱顯智表示，諸慶恩等不到司法還他清白的那一天，顯然法務部或高檢署的立場也認為他應獲無罪判決，但刑事訴訟法的再審聲請又限於「有罪判決」，以至於遭台灣高等法院駁回。

司法院副秘書長葉麗霞表示，現行法律制度上是「無罪推定原則」，如案件有罪判決被撤銷，照無罪推定原則即無罪，包括世界人權宣言都如此肯認。

邱顯智舉男子陳建國被控偷全家超商遊戲點數卡遭起訴而自殺案為例，指陳留下遺言「找不到人可以申冤，麻煩這社會有一些正義感的人，替我討一些冤情」，竊盜案後來公訴不受理，而民事國賠判決中有說明「不是他偷的」。

邱問司法院是否容許不受理判決的受判決人能聲請再審？他認為立委和法務部、高檢署的立場和司法院不一樣，才幫他聲請再審，「這是有實益的」，他認為這部分應研議修法。

邱顯智詢問有無其他回復名譽的可能性？例如修法放寬再審客體的範圍，但這挑戰訴訟條件的法理，也過度消耗刑事司法資源。若由監察院調查，這屬憲政機關權限範圍，且無法律意義上的效力。他拋出是否可能由政府道歉、發出無辜證明書，或其他讓人民感受到誠意的方法。

立法委員邱顯智詢問司法院是否容許不受理判決的受判決人能聲請再審。記者王宏舜／攝影
立法委員邱顯智詢問司法院是否容許不受理判決的受判決人能聲請再審。記者王宏舜／攝影

司法院 邱顯智 法務部

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