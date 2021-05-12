桃園6月大男嬰猝死 檢解剖驚覺生父曾高舉半空劇烈搖晃

桃園李姓男子單親照顧6月大的兒子，曾同床睡撞傷男嬰導致熊貓眼，後又見小孩流鼻水、失去意識，竟高舉劇烈晃動試圖搖醒，結果男嬰送醫傷重不治，法醫解剖發現腦脊髓、缺氧性腦病變壞死，檢方一度懷疑男嬰遭李男、黃姓祖母虐待，但查無2人有傷害犯意，依過失致死起訴李，黃姓祖母則不起訴。

檢警調查，李男是男嬰主要照顧者，去年4、5月間和兒子同床睡時，因翻身不小心右手腕撞到他左眼造成瘀傷，卻遲遲沒帶小孩就醫，5月18日李見兒子流鼻涕、漸漸失去意識，竟然將他高舉至半空中試圖搖醒。

結果男嬰病況惡化失去意識，送醫急救仍在6月12日不治身亡，檢方相驗認為有異，懷疑李男、黃姓祖母涉嫌虐童並簽分偵辦，法醫解剖發現，男嬰受有頸部外傷、腦脊隨損傷及缺氧性腦病變等，最終住院期間併發肺炎致死。

檢方訊時，李僅坦承手腕撞傷男嬰、有高舉半空試圖搖醒等，否認有故意虐待傷害兒子；黃姓祖母證稱，當天中午陪孫子躺在床上玩，他還笑的很開心、很活潑，手腳會揮動沒有異狀，兒子回來就接手給他照顧，沒多久兒子就跑出來急忙說要叫救護車，否認有毆打、劇烈搖晃男嬰。

檢方查，男嬰平時由李男照顧，黃姓祖母不是主要照顧者，案發當天僅是協助陪伴約半小時，且李也自稱有將男嬰舉起搖醒，顯見男嬰的內外傷應是李劇烈搖晃造成。