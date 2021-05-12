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影射施明德「豪賭」輸50萬美金！他二審加碼要賠50萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨前主席施明德遭稻江學院休憩系前副主任黃雍利在政論節目中影射把選舉經費拿到外國賭場「豪賭」，數分鐘賭輸美金50萬元；施明德提告求償300萬元，一審判黃應賠償30萬元，台灣高等法院今改判黃應賠償50萬元，並在三立新聞網首頁刊登道歉聲明一日，可上訴。

施明德主張，黃雍利2017年7月19日在三立電視「54新觀點」中，以「施姓」、「政壇」、「頭髮長長的」、「基金會」等，足以辨別是他的特徵，講他拿選舉經費在外國賭場豪賭，賭輸美金20萬元，又再加碼美金30萬元，卻在幾分鐘內輸光，隨即返台。

施認為，節目主持人陳斐娟也以「人權鬥士」、「關這麼久」等語協助，兩人一起侵害她的名譽權，提告連帶賠償300萬元，並在聯合報、三立新聞網等媒體頭版、網站刊登道歉聲明一天。

士林地方法院一審判黃雍利應賠償30萬元，並在三立新聞網首頁刊登道歉聲明一日；案件上訴，高院認為，黃雖抗辯所稱的對象不是施明德，但就他講述的特徵，足以讓閱聽人認定他指的對象是施明德。

判決指出，黃指施豪賭的言論足以貶損施的社會評價，侵害名譽權，應負賠償責任，審酌一切情狀判他應賠償施50萬元，並在三立新聞網首頁刊登道歉聲明一日。

另陳斐娟部分，高院認為，陳女所說「枉費他關這麼久」，屬於個人意見表達，可受言論自由保障，因此不用負損害賠償責任。

施明德。圖／聯合報系資料照片
施明德。圖／聯合報系資料照片

施明德 陳斐娟

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