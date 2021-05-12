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松山之亂警察威嚴掃地 立委憂連侮辱公署都辦不了
10名黑衣人闖入台北市警松山分局中崙派出所引發「松山之亂」，檢察官昨依湮滅證據罪，將前所長許書桓、巡佐傅榮光緩起訴處分，各支付公庫15萬元、接受法治教育4小時。但黑衣人中，只有四海幫分子徐權涉砸毀警用電腦依毀損公物罪起訴，立法委員江永昌今質疑「國家沒有法律？」任憑警察威嚴掃地。
江永昌今在立院司法及法制委員會上表示，曾有立委擬將刑法侮辱公署罪拿掉，以往有人在派出所前放鞭炮，遭判拘役20日，有人朝警局「比中指」也遭辦，但松山之亂黑衣人咆哮卻連起訴都沒有。
江說，當時楊姓教官若沒跑進派出所，就會被打，派出所的功能是保護人民，但今天有人進派出所找人麻煩，雖然侮辱公署罪頂多判6月以下有期徒刑、拘役或3千元以下罰金，不過本案連這個罪都無法發揮效果。
法務部長蔡清祥表示，個案的問題檢察官看得最清楚，他認為檢、警有很好的互動，應該會支持警方。
江永昌說，若連警察都沒有辦法受到人民信任，其他公署怎麼辦？他質疑一幫黑衣人擾亂，國家卻沒有法律來保護公署，任憑警察威嚴掃地，希望集思廣益來想辦法。
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