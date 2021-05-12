男持5千元假鈔買彩券、檳榔 騎車自摔落網 遭判刑4年

林姓男子去年持假鈔至彩券行買價值4千元的彩券，又到檳榔攤拿假鈔買檳榔，遭檳榔西施發現，隨即請朋友上前追車5分鐘，林男得知遭發現，騎車自摔落網。士林地方法院依行使偽造通用紙幣罪，判處應執行有期徒刑4年。

判決指出，林男去年1月17日上午9時許，持4張面額1000元的假鈔，至彩券行投注站購買共計4000元的「賓果、今彩539 、大樂透」同年4月16日上午11時許，又拿1000元假鈔1張至汐止區一家檳榔攤買2包檳榔，找零900百元，幸好檳榔西施及時發現假鈔，請張姓朋友騎機車追人，後來林男為了閃避大貨車自摔，張及警方隨即上前逮人。

林男坦承，曾到彩券行購買採券也有買檳榔，但沒有拿假鈔，這些鈔票來源都是彩券行，當日沒有要逃跑，是後面男子騎機車追逐，雨衣綁在機車後面不是刻意遮車牌，也沒有丟棄檳榔。

彩券行老闆稱，林到店裡簽注彩券，他離開後其他顧客中獎超過4千，才發現林給的4千是假鈔，但因下肢重殘擔心被報復才沒報案，有把林男的錄影截圖，傳給彩券行同業林男的錄影截圖，提醒此人使用假鈔，要小心預防。

張男稱，在檳榔攤時朋友告知客人剛拿假鈔買檳榔，有找他900元，騎機車上前追，騎過5 、6 個路口後，看到用雨衣保住車牌的機車，隨即問「你是不是拿假鈔來消費？」林沒有回應，綠燈直接衝很快離開，還自摔出車禍，摔車後往草叢跑，隨手丟棄檳榔，一路攔著林男不讓離開，直到警方到場壓制逮捕。

合議庭指出，4張假鈔經鑑定，比正千元鈔票尺寸小，無浮水印，經過裁剪，林男明知這5張偽鈔和真鈔差很多，刻意選擇非居住地附近的店家犯案，在不同縣市不同店家行使。