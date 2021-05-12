快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男持5千元假鈔買彩券、檳榔 騎車自摔落網 遭判刑4年

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓男子去年持假鈔彩券行買價值4千元的彩券，又到檳榔攤拿假鈔買檳榔，遭檳榔西施發現，隨即請朋友上前追車5分鐘，林男得知遭發現，騎車自摔落網。士林地方法院依行使偽造通用紙幣罪，判處應執行有期徒刑4年。

判決指出，林男去年1月17日上午9時許，持4張面額1000元的假鈔，至彩券行投注站購買共計4000元的「賓果、今彩539 、大樂透」同年4月16日上午11時許，又拿1000元假鈔1張至汐止區一家檳榔攤買2包檳榔，找零900百元，幸好檳榔西施及時發現假鈔，請張姓朋友騎機車追人，後來林男為了閃避大貨車自摔，張及警方隨即上前逮人。

林男坦承，曾到彩券行購買採券也有買檳榔，但沒有拿假鈔，這些鈔票來源都是彩券行，當日沒有要逃跑，是後面男子騎機車追逐，雨衣綁在機車後面不是刻意遮車牌，也沒有丟棄檳榔。

彩券行老闆稱，林到店裡簽注彩券，他離開後其他顧客中獎超過4千，才發現林給的4千是假鈔，但因下肢重殘擔心被報復才沒報案，有把林男的錄影截圖，傳給彩券行同業林男的錄影截圖，提醒此人使用假鈔，要小心預防。

張男稱，在檳榔攤時朋友告知客人剛拿假鈔買檳榔，有找他900元，騎機車上前追，騎過5 、6 個路口後，看到用雨衣保住車牌的機車，隨即問「你是不是拿假鈔來消費？」林沒有回應，綠燈直接衝很快離開，還自摔出車禍，摔車後往草叢跑，隨手丟棄檳榔，一路攔著林男不讓離開，直到警方到場壓制逮捕。

合議庭指出，4張假鈔經鑑定，比正千元鈔票尺寸小，無浮水印，經過裁剪，林男明知這5張偽鈔和真鈔差很多，刻意選擇非居住地附近的店家犯案，在不同縣市不同店家行使。

合議庭審酌，擔任臨時工的林男，為圖持偽鈔購物所可獲取之不法私利，明知是偽鈔卻予以收受並向店家購買物品，妨害金融交易安全及社會制序，損及新台幣紙幣流通可靠性；考量林男有諸多毒品、竊盜前科，否認犯行未賠償被害人損失，患有多種疾病等，依照2個行使偽造通用紙幣罪，判處應執行有期徒刑4年。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

彩券行 假鈔

延伸閱讀

去年罹舌癌嚇到戒菸酒檳榔 今年再患頰黏膜癌

假釋男搶板橋湳雅夜市賣彩券身障者 徹夜喝花酒警速逮

買彩券花光錢仍想再拚 男白玩4萬元賓果遭判4月

疫情影響高雄失業男竟變造彩券 橋院處2年2月

相關新聞

桃園6月大男嬰猝死 檢解剖驚覺生父曾高舉半空劇烈搖晃

桃園李姓男子單親照顧6月大的兒子，曾同床睡撞傷男嬰導致熊貓眼，後又見小孩流鼻水、失去意識，竟高舉劇烈晃動試圖搖醒，結果男...

要出獄了！「花蓮王」傅崐萁今天通過假釋案

立委、「花蓮王」傅崐萁炒作凱聚等股票被判有期徒刑2年10月確定，去年發監，他另涉合機炒股等2案，裁定應執行有期徒刑3年1...

諸慶恩案再審 於法不合被駁

在翁茂鍾案中疑似遭誣陷而鬱抑病故的法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩，生前被控偽造定存單一事，因上訴三審時諸...

軍人叔指侵小學姪女 母跪大兒子求情「別害弟沒工作」

就讀小學二年級的小君（化名）平時與阿嬤同住，等到假日才由父母親帶回家，2018年6月，在部隊擔任軍官的叔叔阿榮（化名）休...

雲林2車對撞1車翻肚 警揪出2女酒駕雙送辦

雲林縣斗六市成功路昨晚9點32分左右發生一起2車酒駕對撞釀翻車事故，當時李女駕駛的深灰色轎車與林女駕駛的黑色轎車在成功路...

台南男研究生躲進大學女廁 窺視女大生如廁被逮判拘役

現年23歲陳姓男研究生去年12月4日10時15分，躲進台南某大學女廁內，持iphone手機窺視女學生在該廁所內如廁，女學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。