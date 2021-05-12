要出獄了！「花蓮王」傅崐萁今天通過假釋案

立委、「花蓮王」傅崐萁炒作凱聚等股票被判有期徒刑2年10月確定，去年發監，他另涉合機炒股等2案，裁定應執行有期徒刑3年10月；傅在獄中申請假釋，上月初獲外役監初審通過，矯正署複審一個多月後，今天核准傅假釋。

假釋案審議的實質要件，須受刑人具有悛悔實據，即監獄於執行中，應依「行刑累進處遇條例」等規定分別就受刑人作業、操作、實任分數等考評結果以核定，才能決定准或駁。

傅崐萁去年5月25日先因凱聚案發監花蓮監獄，去年12月21日移監光復鄉的自強外役監，傅月前申請假釋，上月獲假釋審議委員會初審通過；假釋審議二級二審制，如未獲核准，依相關規定，受刑人3至4個月後即可以再次申請。

傅崐萁炒作凱聚等股票，依違反證券交易法判刑2年10月確定，發監後，再因合機炒股案、假離婚案各被判刑8月、6月，後2案已執行1年1月刑期完畢，台灣高檢署聲請將傅3罪定應執行刑，高等法院裁定應執行刑為3年10月。

傅崐萁所犯罪主要是凱聚等炒股案，高院更三審以違反證交法判刑2年10月，經最高法院駁回上訴後判刑確定。

傅崐萁另被控合機炒股案，台中高分院更二審判傅有期徒刑8月，經最高法院駁回傅所提上訴案告確定。