快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要出獄了！「花蓮王」傅崐萁今天通過假釋案

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委、「花蓮王」傅崐萁炒作凱聚等股票被判有期徒刑2年10月確定，去年發監，他另涉合機炒股等2案，裁定應執行有期徒刑3年10月；傅在獄中申請假釋，上月初獲外役監初審通過，矯正署複審一個多月後，今天核准傅假釋。

假釋案審議的實質要件，須受刑人具有悛悔實據，即監獄於執行中，應依「行刑累進處遇條例」等規定分別就受刑人作業、操作、實任分數等考評結果以核定，才能決定准或駁。

傅崐萁去年5月25日先因凱聚案發監花蓮監獄，去年12月21日移監光復鄉的自強外役監，傅月前申請假釋，上月獲假釋審議委員會初審通過；假釋審議二級二審制，如未獲核准，依相關規定，受刑人3至4個月後即可以再次申請。

傅崐萁炒作凱聚等股票，依違反證券交易法判刑2年10月確定，發監後，再因合機炒股案、假離婚案各被判刑8月、6月，後2案已執行1年1月刑期完畢，台灣高檢署聲請將傅3罪定應執行刑，高等法院裁定應執行刑為3年10月。

傅崐萁所犯罪主要是凱聚等炒股案，高院更三審以違反證交法判刑2年10月，經最高法院駁回上訴後判刑確定。

傅崐萁另被控合機炒股案，台中高分院更二審判傅有期徒刑8月，經最高法院駁回傅所提上訴案告確定。

傅崐萁也被控擔任花蓮縣長時，與妻子徐榛蔚辦理假離婚，再任命徐為副縣長，被依公務員登載不實罪判刑6月，徐榛蔚也判刑4月，傅、徐2人均得易科罰金確定。

傅崐萁。圖／報系資料照片
傅崐萁。圖／報系資料照片

傅崐萁 假釋 炒股

延伸閱讀

縣市有感施政大調查 花蓮徐榛蔚滿意度獲非六都第一名

花蓮舉辦感恩音樂會 撫慰太魯閣號600救難英雄心靈

最新民調！林姿妙施政滿意度大躍進 非6都全國排名第三

花蓮縣府助弱勢 免費施打帶狀皰疹疫苗

相關新聞

桃園6月大男嬰猝死 檢解剖驚覺生父曾高舉半空劇烈搖晃

桃園李姓男子單親照顧6月大的兒子，曾同床睡撞傷男嬰導致熊貓眼，後又見小孩流鼻水、失去意識，竟高舉劇烈晃動試圖搖醒，結果男...

要出獄了！「花蓮王」傅崐萁今天通過假釋案

立委、「花蓮王」傅崐萁炒作凱聚等股票被判有期徒刑2年10月確定，去年發監，他另涉合機炒股等2案，裁定應執行有期徒刑3年1...

諸慶恩案再審 於法不合被駁

在翁茂鍾案中疑似遭誣陷而鬱抑病故的法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩，生前被控偽造定存單一事，因上訴三審時諸...

軍人叔指侵小學姪女 母跪大兒子求情「別害弟沒工作」

就讀小學二年級的小君（化名）平時與阿嬤同住，等到假日才由父母親帶回家，2018年6月，在部隊擔任軍官的叔叔阿榮（化名）休...

雲林2車對撞1車翻肚 警揪出2女酒駕雙送辦

雲林縣斗六市成功路昨晚9點32分左右發生一起2車酒駕對撞釀翻車事故，當時李女駕駛的深灰色轎車與林女駕駛的黑色轎車在成功路...

台南男研究生躲進大學女廁 窺視女大生如廁被逮判拘役

現年23歲陳姓男研究生去年12月4日10時15分，躲進台南某大學女廁內，持iphone手機窺視女學生在該廁所內如廁，女學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。