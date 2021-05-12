快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侵入女友香閨裝遠端竊錄 警上門男子現身稱自首被打臉

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市陳姓男子因與林姓女友感情糾紛，去年9月1日持自行拷貝的鑰匙，侵入林女租屋處內，並在房間冷氣機內私自架設監視器，以手機遠端操作方式竊錄其房間內行為，經林女察覺後報警，員警到場查看，他隨即現身要自首，法官認他事跡即敗露，才現身說明，一審處拘役30日，經檢方上訴，二審改判3月徒刑定讞。

陳供稱，因為他覺得遲早會被發現，不如自己先自首。然而，林女在報案時告知員警是陳所裝設，之後在員警到其租屋處時，陳才到場並坦認犯行，以及相關資料佐證，認定員警於陳到場前已知悉他是犯罪嫌疑人，並非自首。

台南地院合議庭認為，陳僅因與女友間感情糾紛，竟趁她不在房間時，持自行拷貝的鑰匙，侵入其住居，依據監視錄影影像，陳待在該房間內長達數小時，除了裝設監視攝影鏡頭外，尚在門口疑似持工具反覆調整門口的防盜鍊條，且在冷氣機內私自裝設攝影鏡頭。

不僅是利用冷氣機殼掩藏鏡頭，還以壁紙、延長線及角落縫隙掩飾線路，顯見陳事先已有縝密犯罪計畫。同時，員警到場查看過程中，陳隨即現身等情節，可見陳在裝設後即密集監看房間內情形。

合議庭審酌其犯罪情節，原判決僅判處拘役30日過輕，且未及審酌林女在原審判決後另提出監視器錄影畫面截圖等證據，檢察官依據林女聲請具狀提起上訴，主張陳犯後未道歉或和解，認為原審量刑過輕，因此撤銷改判。

合議庭認為，陳裝設後不久，即經管理員告知而知悉本案情節並報警；陳雖因見到警方到場查看，所以到房間內說明，並非因自身有所悔悟而主動投案，而是已知其犯罪將被查獲，才現身說明。陳犯後雖坦認犯行，惟因對和解數額有所差距，因而未能與林女和解，改判3月徒刑，可易科罰金。

陳姓男子侵入女友租屋私自架設監視器，女友察覺後報警，員警到場查看，陳隨即現身要自首，法官認他事跡即將敗露才現身說明，二審改判3月徒刑定讞。圖／本報資料照
陳姓男子侵入女友租屋私自架設監視器，女友察覺後報警，員警到場查看，陳隨即現身要自首，法官認他事跡即將敗露才現身說明，二審改判3月徒刑定讞。圖／本報資料照

自首 監視器

延伸閱讀

BMW男遭攔檢威脅媒體還摔相機 火辣女友幫求情 拒測警罰18萬

「鹿洐人」3成員大方認死會 謝博安自爆心靈出軌

恐怖情人鋸女友棄屍凶宅 台南地院6月首拍底價750萬元

影／為了女友不要室友 討房租變8人大亂鬥

相關新聞

桃園6月大男嬰猝死 檢解剖驚覺生父曾高舉半空劇烈搖晃

桃園李姓男子單親照顧6月大的兒子，曾同床睡撞傷男嬰導致熊貓眼，後又見小孩流鼻水、失去意識，竟高舉劇烈晃動試圖搖醒，結果男...

要出獄了！「花蓮王」傅崐萁今天通過假釋案

立委、「花蓮王」傅崐萁炒作凱聚等股票被判有期徒刑2年10月確定，去年發監，他另涉合機炒股等2案，裁定應執行有期徒刑3年1...

諸慶恩案再審 於法不合被駁

在翁茂鍾案中疑似遭誣陷而鬱抑病故的法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩，生前被控偽造定存單一事，因上訴三審時諸...

軍人叔指侵小學姪女 母跪大兒子求情「別害弟沒工作」

就讀小學二年級的小君（化名）平時與阿嬤同住，等到假日才由父母親帶回家，2018年6月，在部隊擔任軍官的叔叔阿榮（化名）休...

雲林2車對撞1車翻肚 警揪出2女酒駕雙送辦

雲林縣斗六市成功路昨晚9點32分左右發生一起2車酒駕對撞釀翻車事故，當時李女駕駛的深灰色轎車與林女駕駛的黑色轎車在成功路...

台南男研究生躲進大學女廁 窺視女大生如廁被逮判拘役

現年23歲陳姓男研究生去年12月4日10時15分，躲進台南某大學女廁內，持iphone手機窺視女學生在該廁所內如廁，女學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。