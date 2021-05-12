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侵入女友香閨裝遠端竊錄 警上門男子現身稱自首被打臉
台南市陳姓男子因與林姓女友感情糾紛，去年9月1日持自行拷貝的鑰匙，侵入林女租屋處內，並在房間冷氣機內私自架設監視器，以手機遠端操作方式竊錄其房間內行為，經林女察覺後報警，員警到場查看，他隨即現身要自首，法官認他事跡即敗露，才現身說明，一審處拘役30日，經檢方上訴，二審改判3月徒刑定讞。
陳供稱，因為他覺得遲早會被發現，不如自己先自首。然而，林女在報案時告知員警是陳所裝設，之後在員警到其租屋處時，陳才到場並坦認犯行，以及相關資料佐證，認定員警於陳到場前已知悉他是犯罪嫌疑人，並非自首。
台南地院合議庭認為，陳僅因與女友間感情糾紛，竟趁她不在房間時，持自行拷貝的鑰匙，侵入其住居，依據監視錄影影像，陳待在該房間內長達數小時，除了裝設監視攝影鏡頭外，尚在門口疑似持工具反覆調整門口的防盜鍊條，且在冷氣機內私自裝設攝影鏡頭。
不僅是利用冷氣機殼掩藏鏡頭，還以壁紙、延長線及角落縫隙掩飾線路，顯見陳事先已有縝密犯罪計畫。同時，員警到場查看過程中，陳隨即現身等情節，可見陳在裝設後即密集監看房間內情形。
合議庭審酌其犯罪情節，原判決僅判處拘役30日過輕，且未及審酌林女在原審判決後另提出監視器錄影畫面截圖等證據，檢察官依據林女聲請具狀提起上訴，主張陳犯後未道歉或和解，認為原審量刑過輕，因此撤銷改判。
合議庭認為，陳裝設後不久，即經管理員告知而知悉本案情節並報警；陳雖因見到警方到場查看，所以到房間內說明，並非因自身有所悔悟而主動投案，而是已知其犯罪將被查獲，才現身說明。陳犯後雖坦認犯行，惟因對和解數額有所差距，因而未能與林女和解，改判3月徒刑，可易科罰金。
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