偷廢電纜判有罪丟30年工作 他和海軍打官司確定贏了！

王姓男子在海軍左營後勤支援指揮部擔任鉗工修護人員30年，因竊取營區空地上的廢棄電纜，遭判有罪宣告緩刑，也被軍方解雇，但他認為犯罪情節輕微，軍方解雇違法，提確認僱傭關係存在訴訟，最高法院判他勝訴，軍方應在他復職日前按月給付5萬餘元確定。

王主張，他從1988年開始受雇於海軍左營後勤支援指揮部擔任鉗工修護人員，卻因拾取4條廢電纜被判刑有罪確定，宣告緩刑2年；他認為，廢電纜價值極低，和軍事業務、機密無關，他是出於善意幫助拾荒人，並非惡性重大。

王指出，軍方以他違反海軍評價聘雇人員工作規則解雇，卻沒有選擇較輕的處分，認為處分逾越比例原則，違反勞基法規定，請求確認雙方僱傭關係存在。

海軍左營後勤支援指揮部抗辯，工作規則已明示「營利舞弊或偷竊經查屬實」，若有違反就屬情節重大應予以解雇；王任職地點為軍事管制區，且長達30年，卻利用職務之便行竊，破壞軍事機關形象和名譽，解雇有理由。

高雄地方法院一審判王敗訴，但案件上訴，高雄高分院二審認為，廢棄電纜放置在空有一段時間，不屬於儲存軍品的地點，且電纜價值僅600元，王又是初犯，認為王的犯罪情節輕微。