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違法代操地下期貨 鑫合國際負責人遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「鑫合國際」公司負責人周聖軒被控2015年至2017年間涉嫌違法對外招收會員，從事代客操作外匯保證金、提供投資期貨建議等服務。台北地檢署調查後，今依違反期貨交易法起訴周聖軒等7人。檢調搜索約談時，周複訊後以15萬元交保。

「鑫合國際」在2016年8月3日核准設立，地址位於台北市中山區長安東路二段。該公司登記為電腦設備安裝業、 國際貿易業、投資顧問業、管理顧問業等。

檢調接獲檢舉，指「鑫合國際」未經金管會許可，於2015年至2017年間，透過臉書粉絲專頁等網頁，對外招收會員，並給予會員由公司自行開發的一款手機APP分析軟體，讓會員藉由APP知悉講師告知可以下單哪張股票。

「鑫合國際」將會員分為白銀、黃金等級，會費分別為每季新台幣3000元、7500元；該公司非法從事代客操作外匯保證金、提供投資期貨建議等服務，從中收取一手美金30元手續費。由於「鑫合國際」不具投顧資格，卻違法代客操作，被人檢舉。

「鑫合國際」公司負責人周聖軒被控2015年至2017年間涉嫌違法對外招收會員，從事代客操作外匯保證金、提供投資期貨建議等服務。台北地檢署調查後，今依違反期貨交易法起訴周聖軒等7人。圖／本報資料照。
「鑫合國際」公司負責人周聖軒被控2015年至2017年間涉嫌違法對外招收會員，從事代客操作外匯保證金、提供投資期貨建議等服務。台北地檢署調查後，今依違反期貨交易法起訴周聖軒等7人。圖／本報資料照。

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