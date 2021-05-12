衰男遭控硬上女網友 女買內褲留言「致謝」讓他翻盤

台北市34歲潘姓男子在交友軟體認識正妹小A，去年8月潘來到高雄入住鹽埕區知名飯店，約來小A一起同歡，兩人一連兩天發生兩次性行為，後來潘離開後小A卻反咬潘男性侵，所幸檢方調查發現小A事前自拍裸照、生活，兩人狂歡後小A還買了件內褲給潘男，留下紙條「總之謝謝你」向潘男致謝，因此不採信小Ａ說法，不起訴潘男。

檢方調查，去年8月7日、8日，潘男接連入住鹽埕區兩家飯店，7日晚間8時潘約小A來飯店，兩人在房內發生性行為；隔天下午3時許，潘與小A又在另家飯店狂歡，兩人又一次發生性行為，小A離開飯店後，還買了件男性內褲留在飯店櫃台，留有紙條「總之謝謝你，回家順心，掰掰」

只是潘男離開高雄後，小A卻至醫院驗傷，指控潘男趁著她身體不適時性侵她；但潘男到案後喊冤，稱小A在之前就傳自拍裸照、生活照給他看，她手臂、大腿留下的瘀青，是兩人親熱時他所咬的，當時小A也沒反抗。

檢方根據雙方對話紀錄，認為小A傳給潘男的裸照，依照拍攝角度應該是「自拍」，顯然小A在案發前，就對潘男有好感，才會傳裸照給他；另外，小A若被性侵，按常理應該避免與潘男共處一室或盡速報警，但兩人7日見面後，8日小A又與潘男在房間碰面，與多數人遭性侵後逃離加害人情況有違。