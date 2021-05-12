七旬婦買泰達幣想賺飽飽 警懷疑是人頭戶阻止50萬匯出

台北市警方指出，疫情導致社會經濟景氣指數下降，近日盛行新興投資詐騙手法，松山區一位婦人日前差點遭詐騙50萬投資虛擬貨幣，好在銀行行員及時報警，呼籲社會大眾投資前審慎思考，有疑問應撥打165反詐騙專線查證。

76歲陳姓婦人日前在網上認識一名網友，兩人每日聊天，對方將她加入LINE的虛擬貨幣投資群組，陳婦在群裡看到有人投資泰達幣（USDT）「賺飽飽」，便隨意加入群組內一名自稱券商的人，對方告知匯款50萬到指定帳戶，才能買泰達幣。

陳為賺快錢，上月26日下午不疑有他到銀行匯款，行員詢問陳相關問題，認為陳對收款人的資訊並不了解，便報警。

警方到場後，陳提供收款帳戶，警方一查發現先該帳戶近日收到多筆金額後立刻轉出，雖未被列為警示帳戶，仍有人頭帳戶可能。警方要陳再三斟酌，陳經勸，認為不無道理，確實風險較高，才打消匯款念頭。