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七旬婦買泰達幣想賺飽飽 警懷疑是人頭戶阻止50萬匯出

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警方指出，疫情導致社會經濟景氣指數下降，近日盛行新興投資詐騙手法，松山區一位婦人日前差點遭詐騙50萬投資虛擬貨幣，好在銀行行員及時報警，呼籲社會大眾投資前審慎思考，有疑問應撥打165反詐騙專線查證。

76歲陳姓婦人日前在網上認識一名網友，兩人每日聊天，對方將她加入LINE的虛擬貨幣投資群組，陳婦在群裡看到有人投資泰達幣（USDT）「賺飽飽」，便隨意加入群組內一名自稱券商的人，對方告知匯款50萬到指定帳戶，才能買泰達幣。

陳為賺快錢，上月26日下午不疑有他到銀行匯款，行員詢問陳相關問題，認為陳對收款人的資訊並不了解，便報警。

警方到場後，陳提供收款帳戶，警方一查發現先該帳戶近日收到多筆金額後立刻轉出，雖未被列為警示帳戶，仍有人頭帳戶可能。警方要陳再三斟酌，陳經勸，認為不無道理，確實風險較高，才打消匯款念頭。

松山分局指出，近日虛擬貨幣投資「夯」，民眾多想加入虛擬貨幣市場「賭一把」，不過若使用來路不明、未受保障的虛擬貨幣交易所，資金恐不翼而飛，樂極生悲收場，呼籲民眾避免僥倖心態胡亂投資，若有疑問可撥打165反詐騙專線查證。

松山分局民有派出所警員陳賢忠、吳宸欣到銀行勸陳婦停止匯款。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局民有派出所警員陳賢忠、吳宸欣到銀行勸陳婦停止匯款。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局民有派出所警員陳賢忠（左）、吳宸欣（右）。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局民有派出所警員陳賢忠（左）、吳宸欣（右）。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局民有派出所警員陳賢忠、吳宸欣到銀行勸陳婦停止匯款。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局民有派出所警員陳賢忠、吳宸欣到銀行勸陳婦停止匯款。記者蔡翼謙／翻攝

虛擬貨幣 詐騙 泰達幣

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