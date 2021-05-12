酒駕就像放老虎在路上走 葉毓蘭質疑法官輕判惹民怨

立法院司法及法制委員會今併案審查司法院、法務部等所提刑法「累犯加重其刑」修正草案，立委劉世芳質疑行政院版與司法院對刑法第47條修正有不同意見，司法院建議將構成累犯者「應加重其刑」修正為「得」加重其刑；法務部長蔡清祥主張應把「應」拿掉，只有犯輕罪才例外。

劉世芳擔憂法官的裁量就在「應」和「得」之間，司法院的建議等於是回到現行的處理方式，法務部的草案才明確化，若兩單位不能互相說服，立法院在抉擇時會有困擾。

刑法47條第1項規定「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」；第48條規定，判決確定後發覺為累犯，依法更定其刑。刑法規定累犯應加重其刑，大法官2019年2月針對累犯加重本刑及更定其刑案作出釋字第775號解釋出爐，認定「累犯一律加重本刑至二分之一」的規定，不論犯罪情節一律加重，違反比例原則，違憲。

蔡清祥表示，現行累犯的規定經釋字第775號解釋，宣告不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件的情形下，致生行為人所受的刑罰超過其所應負擔罪責的個案，其人身自由因此遭受過苛的侵害部分，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則，該規定有加以修正必要。

蔡認為，目前實務上有期徒刑加重是以月為計算單位，如最低法定本刑為6月有期徒刑，累犯加重結果，最低本刑為7月有期徒刑。本來法院認為諭知6月有期徒刑得易科罰金或易服社會勞動即可收矯正之效或足以維持法秩序，但因累犯加重最低本刑的結果，法院仍須宣告7月以上徒刑，致不得易科罰金或易服社會勞動。

蔡說明，因此增訂再犯之罪為得易科罰金或易服社會勞動之罪，「因累犯加重」導致法院必須量處不得易科罰金或不得易服社會勞動之刑者，且此種量刑導致行為人所受之刑罰有過苛之虞，例外得不予加重。

司法院副秘書長葉麗霞表示，行政院版草案將法官得裁量不加重其刑者，限縮於特定之罪，於其他亦屬情節輕微之累犯情形，則絕對不適用，有違憲法罪刑相當原則、平等原則。葉說，依大法官解釋，司法院建議將構成累犯者「應加重其刑」修正為「得加重其刑」，以符合憲法揭示的罪刑相當原則、比例原則及平等原則，並指法官個案裁量是否加重，符合平等原則及憲法保障人民基本權的精神。

立委葉毓蘭表示民眾都痛恨酒駕，「為什麼不把酒駕的通通抓去關？」，蔡清祥表示兩年前曾修法，5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，但判決可能不會那麼重。葉毓蘭也質疑問題是在「法官輕判」，民眾怒吼，葉麗霞表示會和法官溝通對個案要審慎審判。

葉毓蘭認為酒駕就像放老虎在街上走，但現在竟有人在車禍後才「喝酒」，能算酒駕嗎？她質疑法官的量刑系統設計悖離實務。