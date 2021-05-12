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女學生逼博士女鋼琴師赴摩鐵 還偷拍裸照讓她丈夫撿到

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣吳姓女子遭控去年情人節當天，涉逼已婚鋼琴女老師到嘉市的汽車旅館，趁機偷拍入浴裸照，洗出5張照片丟到對方家裡庭院，讓女師丈夫撿到。女師氣得提告，嘉義地院依妨害秘密罪判吳女4月徒刑、易科罰金12萬定讞；民事部分，另判須賠精神慰撫金12萬，可上訴。

擁博士學歷的女老師提告指出，她跟吳姓女子是師生關係，2020年2月14日下午5點多，到嘉市嘉北街、嘉南街交叉口附近要開車離去，吳女迅速坐進右前座，要求依指示行駛，不料一路開到嘉市友愛街某汽車旅館外，她得知意圖後斷然回答「不可能！」再開回嘉南街的吳女停機車處附近。

不料吳女依然不願下車，兩人在車內僵持不下2個小時，而原本女老師要去彰化鹿港的某間廟，廟方也多次來電協助勸阻，依舊無效，為了盡速擺脫糾纏，女師只好同意駛入附近的汽旅；兩人一進房吳女就強行擁抱，讓女師決定洗澡潔淨身體後離開，但吳女趁機用手機偷拍她更衣、盥洗、如廁過程的裸照。

判決指出，同年3月17日晚間8點多，吳姓女子把裸照洗出，丟在女老師的住處庭院，她丈夫發現後才讓事情曝光，女師隨即向警方報案提告。

吳姓女子審理時辯稱，「我們那天是去慶祝情人節，在旅館裡面玩，所以就拍照，拍照有經過同意，老師也有拍我」，一審法官勘驗5張裸照，發現女老師的臉都無表情，其中4張更明顯沒看向鏡頭，明顯不是互拍玩樂，且兩人案發前白天的對話紀錄，女師告知要去鹿港問神明事情，晚餐聚會先取消，吳女還怒回「你休想每一次都要這樣呼攏我，我不會接受」、「我看到你在找藉口逃避，就是沒有看到你在找方法補償」，明顯已有爭執，不採信吳女說詞。

刑事一審法官認定，吳姓女子未經女師同意拍裸照，屬嚴重侵犯隱私，依犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，判4月徒刑得易科罰金；吳女因逾期上訴，被裁定駁回定讞。

女老師另求償主張，她的案發後相當崩潰，時時刻刻提心吊膽、繃緊神經，提防再次遭偷拍，也產生嚴重自卑羞恥感，至今不敢面對人群，無法走出陰影，求償精神慰撫金100萬元，以及為了此案應訊、出庭的交通費500元；一審法官考量女師受侵害程度、雙方財力等，判吳女應賠12萬元。

鋼琴女師指控被吳姓女學生逼迫，共赴嘉市某汽車旅館，還遭偷拍裸照。圖／翻攝Google map
鋼琴女師指控被吳姓女學生逼迫，共赴嘉市某汽車旅館，還遭偷拍裸照。圖／翻攝Google map

裸照 偷拍 鹿港

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