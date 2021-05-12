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不堪長照拿榔頭敲斃老伴 女泣：別讓我媽孤伶伶死在監獄

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

77歲陳姓老婦長期照顧疾病纏身的丈夫，2018年間疑不堪壓力，拿榔頭猛搥老伴頭部13下致死，士林地方法院依殺人罪判她2年8月徒刑。陳婦上訴，台灣高等法院昨行準備程序，她的子女以「被害人家屬」身分出庭，但女兒痛哭說「不要讓我媽孤伶伶死在監獄裡」，兒子也求情「失去父親，不希望再失去母親」。

陳姓老婦是退休老師，她照顧洗腎度日的丈夫長達30餘年，2018年10月17日丈夫出院返家，她得知丈夫因血管鈣化，未來恐無法再加裝心臟支架，她崩潰。當天中午，陳婦原在廚房煮午餐，突轉身到客廳拿出1把榔頭，朝睡夢中的丈夫連續捶打13下，丈夫活活被敲死。

陳婦犯後在浴室稍做清洗，12點多打電話向社區的保全稱殺了吳姓丈夫，請保全打電話報警。陳婦自首，稱因無法再照顧，才拿榔頭打死丈夫；案發後她因精神、身體欠佳，入住三總北投分院精神科，也暴瘦17公斤，瘦得僅剩38公斤，無法再自理生活。

士院囑託馬偕醫院做精神鑑定，鑑定報告書評估陳婦有適應障礙症，但無影響生活或處理生活事務，也無幻想症狀。檢察官認為陳婦手段殘忍、不顧丈夫強力掙扎，應只依自首減刑；士院認為她長期照顧多重疾病的丈夫，又在案發前2個月前苦惱長孫的行為問題，心力交瘁，依自首、情堪憫恕減刑後判刑2年8月。

高等法院昨開庭時，陳婦未多言，多由律師代答。律師表示，馬偕的鑑定報告與事實不符，希望由三總北投院區再行鑑定，並盼刑度能減至2年內，讓她有緩刑的機會。

法官表示，陳婦案發前沒去過精神科，因涉及中立、醫病關係，法院基本上不會安排在治療她的三總北投院區鑑定。律師改聲請由台大醫院鑑定，並表示陳婦案發後沉默不語，也不為自己答辯、多做解釋，希望也檢附孫子就讀國中的輔導資料、監察院對政府長照政策的調查報告，讓鑑定能獲較多實情。

法官感嘆發生這種事誰都不願意，若年輕人不把照顧工作都丟給老人家，憾事應可避免。

陳婦的女兒涕泣說，母親盡心盡力照顧家庭，侄子情緒不穩常闖禍，母親失神才犯錯，希望不要抹煞母親對家庭的付出。「不要讓我媽孤伶伶死在監獄裡」女兒希望高院能讓母親緩刑。

「子女不孝」陳婦的兒子說母親不會將辛勞跟子女講，他們也沒發現母親壓力過大，希望法院能從輕量刑，不希望也失去母親。法官表示，從情理法來看，希望重建陳婦的日子，本件候核辦。

77歲陳姓退休女老師疑不堪長年照顧久病的丈夫，拿榔頭搥死老伴，一審被依殺人罪判處2年8月徒刑，案件上訴台灣高等法院中。記者王宏舜／攝影
77歲陳姓退休女老師疑不堪長年照顧久病的丈夫，拿榔頭搥死老伴，一審被依殺人罪判處2年8月徒刑，案件上訴台灣高等法院中。記者王宏舜／攝影

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