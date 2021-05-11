涉內線交易 永大前董事長許作名30萬元交保併限制出境

電梯大廠永大機電工業公司前董事長許作名等人，被控在Hitachi日立集團擬以每股60元收購股票前內線交易，用本人或借他人帳戶大量買進永大股票套利，獲利共約500多萬元。台北地檢署複訊後，晚間依違反證交法命許以30萬交保併限制出境、出海。

今約談對象包括張瑞薰以及永大董事鄭萬來、管理部經理高雅俐、協理兼發言人林東昇、幫永大做帳的建昇財稅聯合會計師事務所協理楊淑芬、楊女媳婦劉臻、胞妹楊佳蓉及友人陳麗玲、鄭萬來的友人吳劉美玲、吳寶吉、吳秀麗與吳佳瑾等人。

許作名下午被移送北檢時，現場媒體詢問有沒有涉嫌內線交易？許搖頭示意，隨即進入法警室。檢方複訊後，劉臻獲請回、高雅俐以20萬元交保、陳麗玲以10萬元交保。許作名則以30萬交保併限制出境、出海。

檢調獲報，永大機電2018年10月26日下午4點21分，在公開資訊觀測站公告，「本公司對Hitachi集團擬公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明」重大訊息。

該重訊揭露Hitachi(日立)集團擬以每股60元價格，以公開收購方式取得永大公司相當於已發行普通股（除庫藏股外）總數38.32%至88.32%。