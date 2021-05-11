高檢署稱司法是為人民而存在 諸慶恩案再審遭駁將抗告

前法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩遭控偽造定存單，台灣高等法院依行使業務上登載不實文書罪判4月得易科罰金之刑，緩刑3年；2003年上訴三審時諸病故，最高法院判不受理。台灣高等檢察署認為諸應無罪，聲請再審，高院今以無「有罪的確定判決」駁回；高檢署表示「深感遺憾」。

高檢署表示，尊重高院的裁定，但指檢方在聲請再審時，已就諸慶恩遭高院判決有罪後，二審檢察官是依諸慶恩的聲請，為諸慶恩之利益上訴，惟「上訴並不合法」。高檢署說，理由已經詳細論述，但高院的裁定並未敘明不予採納的理由，深感遺憾。

高檢署指諸慶恩遭訴偽造文書等案件的偵審過程，相關司法人員一再與翁茂鍾不當接觸，使諸慶恩未能獲得公平、公正、公開、透明的審判，二審法院判決有罪後，為爭取清白而請求檢察官上訴，最終卻因諸慶恩死亡，最高法院因而判決不受理，諸始終未能取得企盼的無罪判決，家屬聲請再審之途也因而受阻。

「司法應是為『人民』而存在」高檢署表示將向最高法院提起抗告，以平抑諸慶恩的冤曲。

高等法院表示，依刑事訴訟法規定，為受判決人的利益聲請再審，以有罪的確定判決為限，但本案「沒有確定判決可作為再審對象」。諸慶恩因死亡，最高法院諭知不受理，未為實體判斷，高院認為程序判決不是實體判決，也不符聲請再審要件。