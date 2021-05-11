電梯大廠永大前董座許作名涉內線交易 傍晚移送複訊

電梯大廠永大機電工業公司前董事長許作名等人，被控在Hitachi日立集團擬以每股60元收購股票前內線交易，用本人或借他人帳戶大量買進永大股票套利，獲利共約500多萬元。許作名傍晚從調查局台北市調處移送台北地檢署複訊。

2018年間，永大爆發經營權之爭，前董事長許作立負責台灣經營權，其堂弟許作名則負責經營中國大陸市場，但許作名找來寶佳機構想入主永大，許作立則引進日本日立集團要穩固經營權。

檢調獲報，永大機電2018年10月26日下午4點21分，在公開資訊觀測站公告，「本公司對Hitachi集團擬公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明」重大訊息。

該重訊揭露Hitachi(日立)集團擬以每股60元價格，以公開收購方式取得永大公司相當於已發行普通股（除庫藏股外）總數38.32%至88.32%。