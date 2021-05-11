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婚後7年收到移民署通知 妻才知夫中國包二奶還生女

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

一名劉姓女子與邱姓男子結婚近9年，育有2子女，但2019年劉女突然收到移民署寄給邱男的通知書，要求邱男補正申請讓小三所生的女兒在台定居的文件，劉女這才知道原來在中國工作的丈夫外遇，還生了女兒，劉女憤而提起民事求償。新北地方法院判邱男要賠80萬元。

劉女表示，她與邱男2012年結婚，婚後育有2名孩子，她盡心盡力照顧家庭，卻不知邱男在中國外遇生女，一直被蒙在鼓裡。直到2019年，劉女收到移民署寄來通知書，要求邱男補正小三所生的幼女申請在台定居的文件，她才知道邱男跟陸籍的何姓女子外遇多年，2016年就生下女兒。

在這之後，邱男長期在中國與何女生活，讓劉女獨自照顧兩名孩子，邱男偶爾回家，卻對劉女及孩子們暴力相向，甚至要求離婚。劉女稱婚後全心為家庭付出，竟遭枕邊人背叛，讓她痛心不已，她稱邱男在中國的鞋廠擔任要職，收入豐厚，因此向邱男提告索賠100萬元。

新北地院審理，邱男外遇確實破壞夫妻生活，且邱男外遇產下女兒，卻從未告訴劉女，也沒有找她商量就逕自向戶政機關辦理認領登記，劉女突然收到移民署通知肯定相當震撼與痛苦。法官審酌雙方的財產所得，認定邱男要賠償80萬元，可上訴。

劉女突然收到移民署通知書，才知道丈夫外遇生女。示意圖／Ingimage
劉女突然收到移民署通知書，才知道丈夫外遇生女。示意圖／Ingimage

移民署 外遇

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