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李晉良嘆捲違法醫材案 法官：其他醫生也說被你廣告騙

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

補教名師徐薇夫婿江正明從韓國進口未經核准的隆鼻、拉皮醫美線材，提供給藝人胡瓜的前女婿、醫美專科醫師李晉良使用，江吃上藥事法官司，李也遭訴。一審依因過失而販賣未經核准擅自輸入之醫療器材罪判李4月得易科罰金之刑，沒收316萬元犯罪所得。台灣高等法院今開庭，李說，「全國醫美醫師都在用」，法官悠悠說「其他醫生也說被你騙，你拍廣告」。

2015年檢調接獲檢舉，指江正明投資的「羅比珍妮」國際股份有限公司自韓國進口、販售未經衛生福利部核准的隆鼻線材「Misko」、拉皮線材「Misju」，翌年依藥事法起訴江等人。檢方再根據診所病歷及藥品出入庫等資料，發現多家診所均使用違法醫療器材，鎖定李晉良等多名醫師查辦。有醫師辯稱，受騙才誤用違法醫材，不過檢方認為藥品資訊都是公開資料，上網搜尋即可輕易查知，且法律也處罰過失犯，將李等人依藥事法起訴。

李在台北地方法院審理時說，自己在被騙的狀況下使用Misko，因為羅比珍妮公司是醫材界非常有資歷的大廠，大家也尊稱羅比珍妮業務負責人姜琤為師母，要使用這個線材，還需要繳50萬元到韓國訓練，並在各大學會教學這個線材，姜琤也有提供醫療器材許可證，上面載明是「KIT」，每次購買都有合法的收據，他不覺得這是個違法的線材。

高等法院先前審理時，李晉良說羅比珍妮從頭到尾都拿假的藥證給醫師，「如果被騙也有罪，那也不用審理了」，他們已盡所有查證能力。李說，2011、2012年那時的時空背景根本無法查證，衛福部的網站沒有圖片、沒有細項，當一個專業的廠商告訴診所有這樣的證照、花很多的錢申請專利、韓國又是最好的器材，台灣的醫生很難辨別。

律師說，姜琤是兩蔣「御醫之女」，大家都稱她為師母，都認為值得信任。檢察官則認為李晉良等人的說法是倒果為因、走在政府前面，批評「使用前要查證呀、一一對呀」。

高院今開庭時，檢察官認為一審依「過失」來判已是寬宥，若李等人堅持上訴，二審應以「故意」來論。李晉良表示，全國的醫美醫師都在使用，不可能都是「蓄意」使用，但他也感慨這起案件至今只剩下4名被告，是「命運」；李說，包括利用他去做廣告都是詐騙的手法。

李晉良的律師表示，約在10年前有民眾告發此案，但連檢方也花了2、3年才確定違法，北檢到徐薇的補習班採驗，發現他們自行製造線材，醫師是遭藥商詐騙。

李晉良。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
李晉良。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影

醫師 醫美 徐薇 胡瓜

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