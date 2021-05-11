桃園警ATM狂領333次共551萬 法院依洗錢罪判1年

桃園市警局龍潭分局張姓警務佐收受不明來源現金551萬元分批存入銀行，又在短短1個月內以ATM密集提領333次，廉政署依涉嫌洗錢送辦，張喊冤現金是向大哥借用，且自己賭博輸錢有欠債；法院以他說詞矛盾，痛批他身為警察知法犯法，助長財產犯罪，依特殊洗錢罪判他1年，可上訴。

廉檢調查，張員2017年1月起在龍潭分局交通組擔任警務佐，每月薪資約7萬元，2018年7月1日至8月5日間，竟接續收受無合理來源、和收入顯不相當的現金高達551萬多元後，分批用ATM存入銀行、郵局帳戶，再各自密集提領257次、76次，最後兩個戶頭僅剩349元、599元。

檢方認為，張員以此方式規避洗錢防制法第7條、第9條，金融機構確認客戶身分，且確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查程序，及金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報等。

審理時，張辯稱，之前向大哥、大嫂借400多萬元，因把借款放在家裡，之後覺得銀行的自動櫃員機存提款很方便，每天提這麼多錢都是因為賭博打牌輸錢，否認洗錢。

張在廉政署詢問時供稱，他薪資因負債遭強制執行，每月強制扣款約3分之1，沒有在外兼職無其他收入，負載約300萬元，向大哥大嫂借400萬元，拿其中100萬元先還債，剩下300多萬元留在身邊用，後來覺得不安全才存到銀行。

張的大哥、大嫂則證稱，因張協議要分家，所以2014年間才陸續將400萬元匯給他；法院審酌，張自稱欠300萬元、薪資又被扣款，卻沒將借來大部分的錢用予還債，卻短短1個多月內存進551萬元，超出其薪資、借來的錢，顯為謊言。

法院指出，一般人若有大量現鈔，為避免遭竊風險均盡快存入銀行，張員當警察32年，顯無不知理由，若如他稱2014年向大哥借錢，卻遲至2018年以密集方式存入帳戶，舉止顯不合理，可見金額並非他向大哥借來的。

法院也認為，張如認為現金在家不安全，卻不選到銀行臨櫃將現金一次存入，反而花多日以ATM存進戶頭，對於存入的551萬多元，也無法合理說明如何取得，其使用ATM分333次領出現款，每筆10萬元至30萬元不等，殊難想像是每日花費，顯有規避金融機構對於收得資金之實質受益人審查。