電梯大廠爆內線交易 永大機電前董座買股套利遭辦

圖為台北地檢署。 聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影 電梯大廠永大機電工業公司前董事長許作名等人，被控在Hitachi日立集團擬以每股60元收購股票前內線交易，用本人或借他人帳戶大量買進永大股票套利，各自獲利30萬元至60萬元不等。台北地檢署今指揮台北市調處，兵分13路搜索約談許等12人到案說明。

日立指出，台灣日立電梯在去年10月透過鉅額交易，追加取得永大股份，至今日立集團已持有永大發行股份總數（不含庫藏股）比重51.1%。今年3月26日，永大召開董事會，原任董事長許作名因個人生涯規劃請辭，董事會推選日立製作所代表人長島真接任。

檢調獲報，許作名為時任永大子公司永大電梯設備（中國）公司總經理，他在Hitachi集團擬以每股60元價格，以公開收購方式取得永大公司普通股156,619,362股至360,964,461股（相當於永大公司已發行普通股（除庫藏股外）總數38.32%至88.32%）。

許作名、永大公司時任財務部經理張瑞薰、時任永大公司董事鄭萬來等人，於重大消息確定後公開前，因知悉重大消息，利用本人或借用他人證券帳戶，大量買進永大股票，各自獲利30萬元至60萬元不等。

檢肅黑金專組檢察官范孟珊今指揮法務部調查局台北市調查處，兵分13路搜索並約談許作名、張瑞薰、鄭萬來等12人到案，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌方向偵辦。