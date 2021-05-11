快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電梯大廠爆內線交易 永大機電前董座買股套利遭辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

圖為台北地檢署。 聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
圖為台北地檢署。 聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
電梯大廠永大機電工業公司前董事長許作名等人，被控在Hitachi日立集團擬以每股60元收購股票前內線交易，用本人或借他人帳戶大量買進永大股票套利，各自獲利30萬元至60萬元不等。台北地檢署今指揮台北市調處，兵分13路搜索約談許等12人到案說明。

日立指出，台灣日立電梯在去年10月透過鉅額交易，追加取得永大股份，至今日立集團已持有永大發行股份總數（不含庫藏股）比重51.1%。今年3月26日，永大召開董事會，原任董事長許作名因個人生涯規劃請辭，董事會推選日立製作所代表人長島真接任。

檢調獲報，許作名為時任永大子公司永大電梯設備（中國）公司總經理，他在Hitachi集團擬以每股60元價格，以公開收購方式取得永大公司普通股156,619,362股至360,964,461股（相當於永大公司已發行普通股（除庫藏股外）總數38.32%至88.32%）。

許作名、永大公司時任財務部經理張瑞薰、時任永大公司董事鄭萬來等人，於重大消息確定後公開前，因知悉重大消息，利用本人或借用他人證券帳戶，大量買進永大股票，各自獲利30萬元至60萬元不等。

檢肅黑金專組檢察官范孟珊今指揮法務部調查局台北市調查處，兵分13路搜索並約談許作名、張瑞薰、鄭萬來等12人到案，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌方向偵辦。

電梯 北市 內線交易

延伸閱讀

持股增至逾6成 日立：評估永大納入集團體系

老闆要求電梯完工後拍照回傳 他PO自拍腹肌照引暴動

消失的外送員！訂7杯飲料「自己搭電梯上來」意外掀兩派論戰

出入口更方便 新北這4座捷運站將改善

相關新聞

電梯大廠永大前董座許作名涉內線交易 傍晚移送複訊

電梯大廠永大機電工業公司前董事長許作名等人，被控在Hitachi日立集團擬以每股60元收購股票前內線交易，用本人或借他人...

李晉良嘆捲違法醫材案 法官：其他醫生也說被你廣告騙

補教名師徐薇夫婿江正明從韓國進口未經核准的隆鼻、拉皮醫美線材，提供給藝人胡瓜的前女婿、醫美專科醫師李晉良使用，江吃上藥事...

青少年欠錢還不起被四海幫吸收當車手 詐團11人遭逮

以簡男為首的四海幫海南堂份子，組成自稱「藍寶堅尼」的詐騙集團，據了解有10人受害，總計詐騙金額達187萬，警方今天將主嫌...

諸慶恩案高檢署聲請再審 台灣高等法院駁回

佳和實業前董事長翁茂鍾與審檢調警不當往來曝光，其中法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造定存單，台灣高等...

桃園警ATM狂領333次共551萬 法院依洗錢罪判1年

桃園市警局龍潭分局張姓警務佐收受不明來源現金551萬元分批存入銀行，又在短短1個月內以ATM密集提領333次，廉政署依涉...

電梯大廠爆內線交易 永大機電前董座買股套利遭辦

電梯大廠永大機電工業公司前董事長許作名等人，被控在Hitachi日立集團擬以每股60元收購股票前內線交易，用本人或借他人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。