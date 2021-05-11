青峰著作權戰師徒翻臉 星媽情緒潰堤：林暐哲太可惡！

吳青峰（中）到法院開庭，不發一語低頭直奔台北地方法院。記者王聰賢/攝影

歌王青峰被恩師林暐哲控告違反著作權法，青峰、青峰的母親廖碧珍主持的哈里坤的狂歡公司被訴。台北地方法院今天傳喚林暐哲出庭作證，青峰、林暐哲師徒法庭中翻臉，廖碧珍為兒子際遇感到不值，情緒潰堤嗆林「你太可惡了！」

著作權法案件處罰自然人、也處罰法人，法官請哈里坤的狂歡公司代表廖碧珍發表意見時，廖女情緒激動，青峰見母親即將失控，緊握母親的手示意忍耐。

廖碧珍說，被告2年多來很委曲，所有的歌都是青峰絞盡腦汁寫出的作品，「東西怎能用搶的？不然大家都去搶不就好了？」；廖女說，她是生過大病的人，林暐哲如此對待他們母子實在太可惡，她沒讀過什麼書，一生沒進過法院，對於所受的困擾「要找誰賠償？」

青峰表示，他與林暐哲合作十多年，無條件信任對方，始終以新人和林續約，2014年起一年復一年續約4年，他努力創作累積500件作品，沒日沒夜地懷抱熱情，「作品都是歷經傷痛寫出來的」，林卻以提假處分、刑、民事訴訟奪他的創作。

青峰說，2014年林暐哲要他單飛，他斷然拒絕，與林暐哲談簽約50首創作，只是形式上的說明、不必然要執行；2017年時蘇打綠被迫休團，是蘇打綠接受林暐哲的建議才休團，且林暐哲希望他5年內不能參與蘇打綠，也很誇張。

青峰說，林暐哲一再強調所有解約後利益都已釋出，不過，如果沒有詞曲授權，要如何跟別家公司談合約；青峰說，林除了要蘇打綠過往的歌曲授權，還想要他未來的歌曲授權，又叫他為臉書上未指名道姓的PO文道歉，甚至連流言也要他負責。

青峰說，「小情歌」中的歌詞即「歌頌者」3個字，林暐哲竟然可以認為是出自林自己的主意， 「提告的人是他，受困擾的人是我」；青峰說「林暐哲已不再是我認識的那個人了」，更盼望以後不要再有創作人遭受如此待遇。

林暐哲今天以告訴人兼證人接受檢、辯詰問。林暐哲說，與青峰簽有經紀、唱片及詞曲創作授權合約，青峰2017年9月20日第一次表達不續約時，他認為多年情誼不能只以一紙存證信函就一筆勾銷，所以希望雙方去找律師妥善處理。

林暐哲說，青峰想解約，他遂其所願，但不包括詞曲創作授權合約的解約，林說，偵查庭中檢察官嘗試勸雙方和解，並告誡他是長輩、要禮讓等，不過，調解過程許多只是情緒上的發洩，青峰還一度破口大罵「3個約只解2個是要害我被告嗎？」，調解破局。

林暐哲告訴法官，青峰從他的「林暐哲音樂社」離開要自立門戶，他於是把合約轉給青峰，「我移轉了一億多元的合約給青峰」，他已經算淨身出戶，卻仍被外界閒言閒語講壞話。

林暐哲說，過去2年發生的訴訟，他感受前所未有的壓力，但對提訟沒有後悔，認為將有爭議的事情提出證據在法庭說清楚，才是理性解決問題的方法。

林暐哲說，他不覺得訴訟見不得人，有機會把事情說出來，已經滿足，如果要說訴訟有得到什麼教訓，就是不能與人共用律師，否則討論的策略、所關切的利益都要擔心律師會不會跟別人說，「想到這件事就覺得恐怖」。

檢方指控，本名吳青峰的青峰2008年8月與「林暐哲音樂社」簽訂創作詞、曲版權授權合約，約定2008年10月1日至2014年12月31日簽約期間，青峰所創作的詞曲等音樂著作，專屬授權「林暐哲音樂社」，如果未於合約屆滿前3個月前以書面方式提出反對，合約自動延長1年。

青峰2018年10月26日以存證信函通知林暐哲不續約，林暐哲2019年4月2日、4月9日以存證信函告知青峰因未在合約屆滿前3個月前反對，合約仍有效，青峰卻於2019年4月12日至9月6日公開演唱已授權「林暐哲音樂社」的著作，違反著作權法；台北地院審理今天辯結，合議庭訂全案6月15日宣判。