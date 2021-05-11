600萬購凶宅585萬出售 虧15萬仍構詐欺罪被判刑

台中市民劉姓婦人5年前，以600萬向連姓女子購入凶宅，2年前託友人謝男張貼廣告代售，隱瞞房子是凶宅，以585萬元賣給潘姓男子，經潘發現所購屋是凶宅提告，劉婦否認犯行，辯稱「不知房子有發生過事情，仲介拿給我就簽了」，但李姓仲介證稱劉婦及謝男知情，並表示是基督教徒，有宗教信仰所以不介意，台中地院今天依詐欺罪將劉婦及謝男各判刑1年4月。可上訴二審。

謝男（74歲）否認犯行，辯稱劉婦（61歲）購買房地價款為新台幣600萬元，出售房地的賣價是585萬，以低於當時買價出售房地，虧損15萬元，故不購成詐欺得利罪，但法官認本案的被害人是潘男，而非劉婦，被害人因劉婦及謝男的詐欺行為而交付585萬，2人詐欺犯行明確。

判決書指出，劉婦與謝男（74歲）是朋友關係，2016年12月30日，劉婦與連女簽訂中市西屯區信安段的不動產買賣契約書，謝男也在場，2人明知房屋曾發生兇殺的非自然死亡情事，且劉婦並當場簽立內容載明「買方已知悉本標的物，曾發生非自然身故」的現況說明書。

至2019年間，劉婦起意出售，授權謝男張貼廣告代為出售以賺取佣金，而潘男看到張貼在電線桿上的售屋廣告而聯繫謝男帶領看屋後，劉謝隱瞞房屋是凶宅，在代書事務所簽訂不動產買賣契約書，由劉婦以新台幣585萬賣給潘男。經潘男發現所購屋是凶宅提起告訴。

劉婦婦否認犯行，辯稱「不知房子有發生過事情，仲介拿給我就簽了」，不知所購房地為凶宅，否則不會以未低於周圍房屋的價格購買房屋。謝男辯稱劉婦出售房屋的時候，只是幫她貼廣告，沒有去現場。

證人連女證稱「我有跟銷售房子的李姓仲介說房子裡非自然身故的是我媽媽，因為基於道德必須據實以告。仲介說有跟買主說，對方表示因為宗教的關係所以不介意」。