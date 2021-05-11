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偽造戒菸治療報補助被前夫勒索 護理師乾脆自首

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市汐止衛生所温姓護理師不滿遭議員助理朱姓前夫威脅，不復合就檢舉詐領戒菸門診補助，向政風室自首偽造5人接受門診戒菸諮詢服務的假資料。士林地檢署大動作清查後，只發現5人是假資料，認為蘇姓醫師兼主任、温護理師行為不屬貪汙，依照偽造文書罪嫌起訴。

蘇在2012年間至2019年7月擔任衛生所醫師兼主任，温則在2010年1月間至2015年8月間擔任衛生所護理師。温護理師因婚姻關係惡化，遭擔任新北市某議員助理的朱姓前夫威脅，若不要復合就檢舉詐領戒菸補助。温護理師不爽遭前夫情感勒索，直接向政風單位自首。

起訴指出，蘇、温2人竟為了提高「戒菸門診」業績涉嫌偽造文書，明知林男等5人在2015年7月13日及10月12日，均未實際接受戒菸門診諮詢服務，護理師虛偽填寫林等5人的就診日期、體重、目前吸菸狀況等資料，再偽造5人簽名後，交由醫師在門診紀錄單上，虛偽登載不實英文醫囑，向健保署申報戒菸治療服務補助費用，損害林等5人權益、國健署、中央健保署對戒菸治療服務給付管理之正確性。

温護理師自首供稱，2015年間為了戒菸門診業績，向前夫朱姓男子請求，找朋友拿健保卡報名戒菸門診，但事後被前夫威脅，不願復合就要檢舉爆料，才會直接至政風單位自首坦承犯行。

42歲蘇醫師則供稱，他月薪6萬元、績效獎金30萬，沒必要貪5人的健保點數，當初只是温護理師稱，這些人上班沒辦法來門診，才會幫忙填寫英文醫囑。

士林地檢署指出，全案經清查汐止衛生所戒菸門診民眾接受戒菸門診諮詢服務資料，發現僅有林等5人門診紀錄不屬實，認為以醫師的薪水及績效獎金，沒必要貪汙5人的些許戒菸補助獎金，採信醫師說詞，不認為醫師、護理師觸犯貪汙罪，依照行使偽造業務上登載不實之文書罪嫌起訴蘇、温2人。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

戒菸 護理師 衛生所

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