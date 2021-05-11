台南男元旦朝民宅開槍洩憤 不僅找錯對象還卡彈

台南市李姓男子因與楊姓男子發生爭執，今年元旦凌晨持改造槍彈朝楊兄住處前門開了1槍示威，打算開2槍卡彈，拉槍機檢查時掉落1顆子彈，又繞到後門仍無法擊發，搭車返家後在屋外對空順利擊發，重返現場再朝後門射擊1發後離開。李表示沒有傷人意思，台南地院認他犯非法持有非制式手槍及恐危害安全罪，應執行5年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，李男於2016年間，違法持有具有殺傷力的非制式手槍1枝及子彈4顆。他因與楊發生爭執，誤以為他住在他胞兄住處，今年1月1日凌晨5時46分，帶著槍彈前往該住處，朝前門射擊子彈1發恐嚇、示威，原本打算射擊第2發，但因槍枝卡彈無法擊發。

李拉動槍機檢查槍枝，當場掉落1顆子彈，又繞到後門再次射擊，仍然無法擊發，才搭計程車離開。10分鐘後，他返家後，在屋外對空射擊1發，確認可以擊發，不死心的返回楊兄住處，再朝後門射擊1發。其中，1顆射入住處客廳，並穿透前門鋁框。警方循線查知李開槍，下午住處拘提到案，且扣得該改造手槍。

台南地院合議庭指出，李因為與楊的糾紛，心生不滿才去開槍。他開槍的目的，明顯地是為了示威，也就是為了向楊恐嚇，楊的胞兄無辜遭波及，到庭作證餘悸猶存說「非常害怕」。合議庭也認為，李雖然二度前往開槍，但分次前往的原因是手槍卡彈、機械故障，不是心裡冒出「再幹一場」的新念頭而再次開槍。

合議庭指出，本案是因為案發前的小衝突而起，且李是在楊全家睡覺時，分別從前後門對著當時無人在內且未打開電燈的客廳開槍，可知他並沒有傷害人的意思，也不是為了獲取非法利益而開槍。同時，他坦承犯案，犯罪後的態度良好。