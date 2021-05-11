台商離家15年印尼另組家庭 染疫想託孤遭元配踢出家門

台南一名梁姓男子20年前赴印尼工作，一開始2、3個月會回台一次，日後逐漸疏遠，4年後未再返家也未妻小聯繫，結果在印尼另組家庭並生了2名子女，去年9月間梁在當地感染新冠肺炎，擔心自己不測，才主動聯繫在妻女，代為照顧印尼所生2名子女，梁事後康復出院再次失聯，元配認遭惡意遺棄，向台南地院訴請離婚獲准，可上訴。

梁與元配1981年間結婚，初期夫妻感情融洽，育有2名子女均已成年。2001年間他遠赴印尼工作，一開始2、3個月會回台一次，與妻同住一周左右，然而，自2005年開始，梁未再返家，也未與妻小聯絡。5年前，妻子至戶政事務所欲辦理丈夫遷出時，戶政人員表示對方均有回台，妻子才知丈夫有回台但沒有回家。

直至去年9、10月間，梁在印尼感染新冠肺炎，透過哥哥轉達妻子，希望妻子與認識台商會會長安排飛機讓他返台治療，台商會會長表示，只能幫他安排印尼較好的醫院治療；當時梁擔心自己不測，且在印尼認識女子已經死亡，他擔心與該女子所生子女無人照顧，所以打電話給哥哥求助。

由哥哥到家中，將電話轉由妻女接聽，交代對方要照顧他在印尼生的2名子女，妻女均未答應，但有應其要求，把所需治療相關資料用LINE拍照傳給對方。後來梁出院，迄今未再與妻小聯絡。

梁的女兒證稱，從她有記憶以來到高中時，父母婚姻狀況都不好，經常吵吵鬧鬧，她有看過父母互相拉扯1、2次，國中期間，父親因為在印尼有經營公司，經常出國，母親有時會一起出國幫忙，直至高中畢業後，母親就很少跟父親出國，之後兩人未再一起出國。

她說，高中畢業後，就很少看到父親在家，7、8年前爺爺奶奶過世，父親因為沒有地方住，才回到家裡住一晚，睡在客廳沙發，她有問父親為何不常回家，父親說工作忙，之後父親就不曾再回家。直至去年10月在她與伯父、堂兄弟等群組中，伯父貼出父親在印尼所生兩名子女照片，轉知父親在印尼感染新冠肺炎，希望我們照顧父親在印尼的女兒。