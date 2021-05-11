快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貪！拆除大隊技師向違建戶討1200萬賄款 判3年7月定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

時任新北市政府違章建築拆除大隊技師劉國誠4年前向違建戶謊稱，他可以幫忙找議員關切重新辦理會勘而緩拆或停拆違建，藉機索賄1200萬元賄款，事後又降價為500萬元，但對方未付款；最高法院依利用職務上機會詐取財物未遂罪判3年7月徒刑，另詐欺取財未遂罪判3月得易科罰金定讞。

劉國誠2015年開始在拆除大隊工作，他2017年處理新店某房屋的違章建築，向屋主母女謊稱可以找議員幫忙關切，重新辦理會勘後得以緩拆或停拆，但需要支付1200萬元；屋主沒有回應。

他事後再約對方到某宮廟討論，表示原本的議員價碼太高，可以找其他議員關切，降價為670萬元，並在一張空白紙上寫「台幣670萬」；劉國誠事後再降價為500萬元，屋主也同意。

劉國誠聯繫議員助理辦理再次會勘，二次會勘結束後，他立即向屋主索討費用，屋主以需要時間籌錢、出國而暫緩付款；他事後又以新北市政府政風處調查為由，向屋主索討iPhone X手機得逞。

屋主事後擔心涉犯貪汙罪嫌而沒有支付500萬元。檢調介入調查搜索，將劉國誠起訴。台北地方法院一審認為他多次編造謊言向屋主詐取財物，判刑4年4月。

台灣高等法院二審認為，劉國誠否認犯行，企圖以不合理的辯詞試圖脫免責任，不知悔悟、態度不佳，改判3年7月、3月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

違建 賄款 貪汙

延伸閱讀

阻止蘇格蘭獨立公投 強生可依這條法律告上法院

燒死6親人四度判死 湯景華說攝護腺肥大想交保

前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案 延長限境8個月

最高法院將續審案件 王光祿：坦然接受

相關新聞

電梯大廠永大前董座許作名涉內線交易 傍晚移送複訊

電梯大廠永大機電工業公司前董事長許作名等人，被控在Hitachi日立集團擬以每股60元收購股票前內線交易，用本人或借他人...

李晉良嘆捲違法醫材案 法官：其他醫生也說被你廣告騙

補教名師徐薇夫婿江正明從韓國進口未經核准的隆鼻、拉皮醫美線材，提供給藝人胡瓜的前女婿、醫美專科醫師李晉良使用，江吃上藥事...

青少年欠錢還不起被四海幫吸收當車手 詐團11人遭逮

以簡男為首的四海幫海南堂份子，組成自稱「藍寶堅尼」的詐騙集團，據了解有10人受害，總計詐騙金額達187萬，警方今天將主嫌...

諸慶恩案高檢署聲請再審 台灣高等法院駁回

佳和實業前董事長翁茂鍾與審檢調警不當往來曝光，其中法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造定存單，台灣高等...

桃園警ATM狂領333次共551萬 法院依洗錢罪判1年

桃園市警局龍潭分局張姓警務佐收受不明來源現金551萬元分批存入銀行，又在短短1個月內以ATM密集提領333次，廉政署依涉...

電梯大廠爆內線交易 永大機電前董座買股套利遭辦

電梯大廠永大機電工業公司前董事長許作名等人，被控在Hitachi日立集團擬以每股60元收購股票前內線交易，用本人或借他人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。