貪！拆除大隊技師向違建戶討1200萬賄款 判3年7月定讞

時任新北市政府違章建築拆除大隊技師劉國誠4年前向違建戶謊稱，他可以幫忙找議員關切重新辦理會勘而緩拆或停拆違建，藉機索賄1200萬元賄款，事後又降價為500萬元，但對方未付款；最高法院依利用職務上機會詐取財物未遂罪判3年7月徒刑，另詐欺取財未遂罪判3月得易科罰金定讞。

劉國誠2015年開始在拆除大隊工作，他2017年處理新店某房屋的違章建築，向屋主母女謊稱可以找議員幫忙關切，重新辦理會勘後得以緩拆或停拆，但需要支付1200萬元；屋主沒有回應。

他事後再約對方到某宮廟討論，表示原本的議員價碼太高，可以找其他議員關切，降價為670萬元，並在一張空白紙上寫「台幣670萬」；劉國誠事後再降價為500萬元，屋主也同意。

劉國誠聯繫議員助理辦理再次會勘，二次會勘結束後，他立即向屋主索討費用，屋主以需要時間籌錢、出國而暫緩付款；他事後又以新北市政府政風處調查為由，向屋主索討iPhone X手機得逞。

屋主事後擔心涉犯貪汙罪嫌而沒有支付500萬元。檢調介入調查搜索，將劉國誠起訴。台北地方法院一審認為他多次編造謊言向屋主詐取財物，判刑4年4月。