逆轉！為開除蔡仁堅黨籍 判民進黨登聯合報等四報道歉

新竹市前市長蔡仁堅2014年登記再參選新竹市長，民進黨中央評議委員會以違紀參選為由撤銷黨籍，他提請求確認民進黨員資格存在勝訴後，認為當初被撤銷黨籍侵害他的黨員權、名譽權，另提告請求民進黨賠償1元並登報道歉。台北地院判民進黨須賠蔡1元但不用道歉，台灣高等法院更一審今判民進黨須在聯合等四大報全國版頭版道歉。此案仍可上訴。

蔡仁堅表示，自己是民進黨創黨發起人，他以身為民進黨黨員為榮，而依憲法、人民團體法和民進黨黨章規定，他享有代表政黨參選公職的選舉權和被選舉權，但2014年間，民進黨中執會決議徵召黨員林智堅為新竹市長候選人，他自行登記參選遭中評會開除黨籍。

蔡認為，開除黨籍不但剝奪他黨員權和被選舉權，更嚴重侵害他名譽，害他爭取選民支持和募款時，遭遇重重困難，因此提告求償1元、要求在四大報頭版登報道歉1個月。

民進黨則認為中評會決議將蔡仁堅除名，應予尊重，民事法院沒有審酌的權限，況且蔡只是以個人感受主張名譽權受損，說法無據。

台北地院認為蔡仁堅對民進黨除名處分曾提起確認黨員資格存在訴訟，民進黨為人團法所定政治團體，設有全國黨員代表大會，職權包括議決中評會移送的重大紀律案，除名處分是中評會作成，事後未經全代會追認，處分屬無效。北院認為除名處分的法定程序有過失，蔡喪失黨員資格，確實受有損害，應予賠償；但蔡未能證明民進黨有何不法侵害名譽權的行為，因此不用登報道歉。

高院前審維持一審見解，仍認為民進黨不用登報道歉，蔡仁堅上訴。最高法院認為蔡請求回復名譽，法院應斟酌民進黨的實際加害情節、被害人名譽受損程度、雙方身分地位等情形，因此廢棄、發回更審。

高院更一審認為民進黨是國內主要兩大政黨之一，蔡仁堅為創黨黨員，又在1997年至2001年間擔任新竹市市長，蔡被除名一事被媒體廣泛報導，對名譽權侵害不輕，民進黨至今沒有澄清或更正，蔡請求登報道歉有理。