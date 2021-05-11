還記得富味鄉摻棉籽油來賣嗎？ 前董座從判5年半變免關

芝麻油大廠富味鄉2013年間被控販售混摻棉籽油的油品，前董座陳文南、前執行副總林秀蓉擔心股價下跌，林女當年10月21日到櫃買中心辦說明會，透過媒體宣稱富味鄉公司進口後精煉的棉籽油「全數外銷」，又在公開資訊觀測站網站刊登棉籽原油來自澳洲，精煉後未在國内銷售，還檢附委託未檢出棉籽酚的試驗報告書，台灣高等法院更二審今判3被告全緩刑。

被告除陳文南、林秀蓉外，還包括前董事陳瑞禮。高院更二審依證券交易法背信、散布不實資料罪判陳文南2年徒刑，緩刑5年，支付公庫1千萬元，並完成20小時法治教育課程；陳瑞禮犯證交法背信罪，判刑1年9月，緩刑4年，支付公庫7百萬元，上課15小時；而散布不實資料的林秀蓉判刑1年7月，緩刑3年，支付公庫50萬元，上法治教育10小時。

此外，更二審也判富鼎產業科技公司取得1999萬犯罪所得除應發還被害人外，沒收。

陳文南和陳瑞禮兄弟成立富鼎公司，因富鼎營運不佳，為增加收益，陳瑞禮2011年間指示員工以「玉米原油」及「黃麻原油」比例混合後，充作純度100%「白麻原油」販賣給富味鄉公司；且當年7月4日起至2013年10月9日期間，將單價較低的「玉米原油」混入單價較高的「黃麻原油」，充作純度100%「黃麻原油」賣給富味鄉。

陳文南得知後，仍同意富味鄉向富鼎買這些混摻油品，富味鄉蒙受1億3136萬元損害。

而林秀蓉為避免富味鄉從2011年7月起即以棉籽油取代大豆油販售的情事曝光，她2013年10月21日下午至櫃買中心辦說明會，透過媒體向大眾謊稱富味鄉進口後精煉的棉籽油全數外銷，再命員工在公開資訊觀測站網頁刊登不實訊息。三名被告在偵查中自白犯罪，也高院更二審時也坦認犯行。

陳文南等3人都在偵查中自白，個人無實際分受犯罪所得，陳瑞禮並在偵查中以富鼎公司法定代理人身分繳交2千萬犯罪所得。高院更二審認為陳瑞禮後來在審判時否認犯罪，耗費司法資源，但考慮3人最終都能認罪，衡酌陳文南長期捐助公益，因此改判，且認為3人都應知警惕，全緩刑。

富鼎公司取得1億3136萬的犯罪所得本應全數宣告沒收，但高院更二審認為對富鼎公司宣告沒收全數犯罪所得，非但已高於公司實收資本額，富鼎公司將面臨無法繼續經營的困境，現職員工和家庭也失去經濟來源，會過苛。

更二審認為富鼎公司因本案減省1999萬費用，因此沒收金額酌減為1999萬。本案得上訴。