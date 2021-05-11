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兒在自家5處地方縱火 老媽還請法官從輕量刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民黃姓男子住在母親林婦所有的透天厝，2年前在透天厝5處地方縱火，經林婦發現現報警，消防人員及時趕到撲滅火勢，黃男犯後否認犯行，未具悔意，母親林婦還向法官求情，請從輕量刑。台中地院今天依公共危險放火燒燬住宅未遂罪，將黃男判刑2年。可上訴。

判決書指出，黃男（53歲）平日獨自居住在母親林婦所有中市南區連棟住宅式透天房屋內，而林婦每周假日會返回該屋居住，林婦於2019年7月7日返回該屋居住。

黃男於7月8日清晨，在房屋2樓北方臥室西南側附近地面、2樓西南方臥室西側電腦桌下方、2樓東南方臥室西側床頭櫃附近、2樓至3樓的樓梯間平台、1樓樓梯至2樓樓梯平台扶手附近等5處，接連以打火機點火燃燒鞋子、衣服、紙張、垃圾桶、布、書本、飲料罐等雜物，而引燃5處火勢，且未待火勢熄滅即逕自離開至1樓屋外空地拔草。經林婦發現報案，經消防人員及時到場撲滅火勢，所幸房屋重要結構始未喪失效用而未達燒燬程度。

黃男否認縱火，辯稱「我是將一些雜物放在炒菜鍋裡燒，我是在整理，想把這些東西燒掉、清除掉，我認為這是安全的方式，因為是燒屋內的雜物，所以就在屋內燒，我是要燒自己的東西，不小心燒到房子，我沒有想燒燬建築物的意思，當時覺得並沒有什麼危險」。法官不採信，予以判刑。

黃男住在母親林婦所有透天厝，2年前在透天厝縱火，經林婦發現現報警，消防人員及時趕到撲滅火勢，台中地院今天依公共危險放火燒燬住宅未遂罪將黃男判刑2年。圖／本報資料照
黃男住在母親林婦所有透天厝，2年前在透天厝縱火，經林婦發現現報警，消防人員及時趕到撲滅火勢，台中地院今天依公共危險放火燒燬住宅未遂罪將黃男判刑2年。圖／本報資料照

透天 縱火

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